歐盟也遭外國勢力干預　歐洲議會代表：把台經驗帶回

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蘇貞昌表示，代表團中有多名成員是第一次到台灣，可以看到台灣防疫很成功，人民在自由開放社會中，非常熱情與友善，台灣是世界上非常民主、自由、注重法治、訊息交流開放的國家。
▲歐洲議會代表團主席古斯曼（左2）率隊拜訪行政院，由行政院長蘇貞昌（左3）親自接待。（圖／記者王敏旭攝，2021.11.03）
蘇貞昌指出，隔著距離不大海峽的中國，卻對人民使用極權方式，不注重自由、貿易相關規範，假訊息傳播有令人憂心思想，台灣站在第一線，可以看到多麼重要、辛苦，不過台灣對抗假訊息非常有經驗。
古斯曼則表示，這是歐洲議會代表團成員有不同政黨黨團，但共同目標一致支持台灣民主。歐洲議會親眼見證台灣過去民主成就非常卓越，即便距離遙遠，大家都熱愛自由與民主，使得距離是零距離。
古斯曼說，他們是出於自私自利的心情來到台灣，不只是讚揚台灣民主成就，希望借鏡台灣經驗，帶回後協助自己國家對抗外國干預的勢力，而任何一段友誼都是以自私為出發點。
古斯曼指出，委員會成立後也把台灣視為長期對抗假訊息的基地，希望從台灣社會學習寶貴經驗，透過經驗加強自己能力，跟台灣合作共同對抗假訊息的目標。
蘇貞昌說，他注意到歐洲議會，2周前通過正式報告，有36項具體決議，包括駐台機構正名為駐台代表處，支持立陶宛與台發展關係，並譴責中國以經濟制裁，另也感謝歐洲議會支持台灣參加WHO組織。