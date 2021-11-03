東港民眾被誤打疫苗　縣府團隊緊急啟動醫療協助

屏東縣東港鎮 3 日施打疫苗，結果發現原本應該施打莫德納第二劑的民眾，因安泰醫院的失誤，錯打 AZ 疫苗，約有 88 人受到影響，屏東縣長潘孟安指示衛生局協助以最快速度通知被誤打民眾，並啟動後續醫療；至於負責施打的安泰醫院則將處予停權處分，暫停施打疫苗業務，涉及違反醫療法 57 條部份，三天內完成行政檢討報告及後續懲處。

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▲屏東縣東港鎮3日施打疫苗，結果發現原本應該施打莫德納第二劑的民眾，因安泰醫院的失誤，錯打AZ疫苗，約有88人受到影響。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.03）

屏東縣政府下午緊急召開記者會，由衛生局長施丞貴、安泰醫院院長黃炳生、屏東縣醫師公會理事長江俊逸等人說明，原本應該施打莫德納第二劑的民眾，因安泰醫院的失誤，錯打AZ疫苗。

東港地區第 12 輪疫苗施打因配合迎王平安祭典舉辦，延至祭典結束後才施打， 11 月 3 日 為最後一天施打，縣府中午接獲負責施打的安泰醫院通報，清點疫苗發現， AZ 疫苗短少 8 瓶，原應施打莫德納疫苗的長者誤打 AZ 疫苗，縣府團隊緊急應變處理。

縣府表示，同一批施打疫苗的長者為民政系統造冊名單有 100 位， AZ 疫苗短少 8 瓶，以 1 瓶可施打 11 人計算，推估約有 88 人受到影響，但同一批名單有 100 人，縣府謹慎起見全部通知。

潘孟安指示衛生局應對被錯打民眾了解身體狀況協助醫療，並成立三支 24 小時關懷專線。

縣府緊急應變小組，應對被誤打民眾的後續醫療啟動預防性住院，另在家中自行觀察的民眾，則要求院方進行每日關懷，持續三週共 21 天等。