東港民眾被誤打疫苗　縣府團隊緊急啟動醫療協助

屏東縣東港鎮3日施打疫苗，結果發現原本應該施打莫德納第二劑的民眾，因安泰醫院的失誤，錯打AZ疫苗，約有88人受到影響，屏東縣長潘孟安指示衛生局協助以最快速度通知被誤打民眾，並啟動後續醫療；至於負責施打的安泰醫院則將處予停權處分，暫停施打疫苗業務，涉及違反醫療法57條部份，三天內完成行政檢討報告及後續懲處。
記者黃正忠／屏東報導
2021-11-03 18:42:15
屏東縣政府下午緊急召開記者會，由衛生局長施丞貴、安泰醫院院長黃炳生、屏東縣醫師公會理事長江俊逸等人說明，原本應該施打莫德納第二劑的民眾，因安泰醫院的失誤，錯打AZ疫苗。
東港地區第12輪疫苗施打因配合迎王平安祭典舉辦，延至祭典結束後才施打，11月3日為最後一天施打，縣府中午接獲負責施打的安泰醫院通報，清點疫苗發現，AZ疫苗短少8瓶，原應施打莫德納疫苗的長者誤打AZ疫苗，縣府團隊緊急應變處理。
縣府表示，同一批施打疫苗的長者為民政系統造冊名單有100位，AZ疫苗短少8瓶，以1瓶可施打11人計算，推估約有88人受到影響，但同一批名單有100人，縣府謹慎起見全部通知。
潘孟安指示衛生局應對被錯打民眾了解身體狀況協助醫療，並成立三支24小時關懷專線。縣府緊急應變小組，應對被誤打民眾的後續醫療啟動預防性住院，另在家中自行觀察的民眾，則要求院方進行每日關懷，持續三週共21天等。
縣府衛生局對於安泰醫院將處予停權處分，暫停施打疫苗業務，針對今日開放的第13期預約平台，請中央流行疫情指揮中心關閉安泰醫院的預約，至於已預約的民眾，則由衛生局一一電話聯繫，協助轉介其他醫療院所。