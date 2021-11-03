創全國之先　高雄市捷運站接種COVID-19疫苗

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▲第13期提供BNT疫苗與AZ疫苗，完成預約接種市民，分別可預約左營站B1(近1號出口驗票匣門旁)接種或中央公園站1號出口接種，名額有限，請速預約。(圖／高市府提供)

市長陳其邁強調

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當前重要的防疫政策是儘快提升疫苗涵蓋率，營造群體免疫效應，將成為對抗

COVID-19