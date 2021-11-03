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創全國之先　高雄市捷運站接種COVID-19疫苗

▲為服務通勤市民，提供便捷的接種服務，高雄市政府特別安排高雄捷運左營站及中央公園站設置疫苗接種站。(圖／高市府提供)
▲為服務通勤市民，提供便捷的接種服務，高雄市政府特別安排高雄捷運左營站及中央公園站設置疫苗接種站。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-03 19:23:45

為服務通勤市民，提供便捷的接種服務，高雄市政府配合「COVID-19公費疫苗預約平臺」第13期接種時程，創全國之先，特別安排在高雄捷運左營站(紅線R16)及中央公園站(紅線R9)設置COVID-19疫苗接種站，方便通勤民眾到站接種，也歡迎民眾搭乘捷運前往接種。

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▲第13期提供BNT疫苗與AZ疫苗，完成預約接種市民，分別可預約左營站B1(近1號出口驗票匣門旁)接種或中央公園站1號出口接種，名額有限，請速預約。(圖／高市府提供)
▲第13期提供BNT疫苗與AZ疫苗，完成預約接種市民，分別可預約左營站B1(近1號出口驗票匣門旁)接種或中央公園站1號出口接種，名額有限，請速預約。(圖／高市府提供)
第13期提供BNT疫苗與AZ疫苗，請符合資格者於11月4日中午12前至「COVID-19公費疫苗預約平台」完成預約接種。岡山、橋頭、楠梓、左營、三民及新興區等市民可預約左營站B1(近1號出口驗票匣門旁)接種；小港、前鎮、新興、前金、三民等則可預約中央公園站1號出口接種，名額有限，請速預約。

市長陳其邁強調當前重要的防疫政策是儘快提升疫苗涵蓋率，營造群體免疫效應，將成為對抗COVID-19戰役的致勝關鍵。並且呼籲市民完成疫苗接種後，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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