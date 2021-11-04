20歲鍾翰林成香港國安法最年輕被定罪者　23日判刑

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香港立場新聞指出，國安法分裂國家罪最高可處終身監禁，鍾翰林案因在區域法院審訊，罪成最重可判監禁7年。
鍾翰林曾擔任召集人的「學生動源」成立於2016年，提倡香港獨立。去年北京通過香港國安法前，學生動源即解散香港本部，但海外分部仍維持運作。
檢方表示，學生動源提倡香港應「擺脫中共殖民統治」、建立「香港共和國」。他們透過社群媒體、街頭站點散播訊息，呼籲民眾參加抗議，同時販售帶有獨立訊息的商品。
檢方指出，學生動源還呼籲美國立法制裁香港和中國。該組織也反對在香港校園教授普通話。
鍾翰林今天還承認一項洗黑錢罪。另外一項洗黑錢及串謀發布煽動性刊物罪只在法庭存檔，即暫時不予起訴，鍾翰林否認這兩項罪名。
當局過去曾宣稱國安法不溯及既往，但檢方提及的多項犯行，據聞事發時間都在國安法生效之前。
鍾翰林去年10月在美國駐香港總領事館附近一家咖啡廳被捕，至今已被關押1年多。他被捕後不久，一個自稱「香港之友」（Friends of Hong Kong）的組織曾發布聲明稱，他們試圖安排鍾翰林在當天進入美國領事館申請庇護。
鍾翰林去年12月被裁定侮辱國旗及非法集結罪成，被香港東區法院判刑4個月。
香港兩年前爆發大規模且暴力情事頻傳的民主抗議，中國祭出國安法回應，把中國大陸式的言論箝制帶進昔日百家爭鳴的香港。
該法納入被中國視為分裂國家、顛覆政權、勾結外國勢力或恐怖主義等罪行。
法新社指出，目前為止另有4人分別被依國安法定罪，超過150人被依此法逮捕，其中一半左右遭起訴，且保釋要求一般都會被拒絕。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101103