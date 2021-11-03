孫協志只把峮峮當妹妹　現身談夏宇童：一直是好朋友

中視週日綜藝節目《飢餓遊戲》開播五週年，主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和啦啦隊女神峮峮、「豆花妹」蔡黃汝挑戰不可能的任務，展開瘋狂的「八西鐵馬三日行」，從北部的八里騎到高雄西子灣，騎到鐵腿痠痛到不行，孫協志感性地說，從小就是獨生子，很期待能有兄弟姊妹，這次除了5566昔日成員，還有峮峮和豆花妹加入一起騎車，感覺像多了兩個妹妹。





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▲孫協志（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、王仁甫挑戰瘋狂3日鐵馬行，過程險象環生。（圖／中視提供）

不過，自峮峮加入後，這半年建立的好感情，展現在《飢餓遊戲》節目表現上默契十足，孫協志被交往密切的夏宇童當場切割「我們只是普通朋友」，他事後趕緊幫女方宣傳音樂劇，在社群網站一來一往甜蜜互動，他今（3）日靦腆表示「我們一直是好朋友」，對夏宇童語多保護。





聊到此趟鐵馬之旅，王仁甫爆料峮峮以食為天，「只要拿吃的給她，體力就會大爆發。」結果她一馬當先衝太快，差點釀成連環大車禍！孫協志表示騎到台南時，因為天色昏暗，大家只能縱騎排成一直線，結果掛念鱔魚意麵的峮峮，激動到紀錄碼錶掉下來，他在後放慢速度，結果後排的豆花妹、王仁甫、孟哲只能緊急減速，後車輪都整個快立起來了，所幸後來沒事。





▲孫協志（左）透露鐵馬之旅，差點釀成翻車意外。（圖／中視提供）

峮峮則笑說，除了有東西吃以外的時間，自己都騎在最後面，3個男主持人都是暖男，會輪流騎到後面陪她，注意她有沒有跟上大家，經紀人透露，啦啦隊平常耗費體力就很驚人，沒想到3天行程結束後，峮峮更是累到不行，躺在床上兩天才恢復。



