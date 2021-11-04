歐媒：歐洲議會代表團訪台　與中國情勢緊張

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包括歐洲新聞（Euronews）、歐洲動態（EURACTIV） 及Politico新聞網站等今天也都關注並報導歐洲議會代表團訪台。
歐洲新聞、歐洲動態引用外電指出，一個歐洲議會代表團今天抵達台灣，這是歐洲議會不顧中國警告與台灣建立更緊密聯繫的一例。並指說格魯克斯曼是一位直言不諱的中國批評者，他今年遭到中國制裁，並發文表示將永遠與為民主和人權而戰者同在，「因此，我要前往台灣」。
報導表示，中國聲稱擁有台灣，並誓言有一天會在必要時用武力奪取，且近年北京加大在國際上孤立台灣，對任何將台灣視為獨立國家的企圖表示憤怒。
中國駐布魯塞爾代表團先前曾警告，歐洲議會議員訪台將損害中歐關係，並將根據情勢發展作出進一步反應。而自2016年台灣總統蔡英文當選以來，中台關係急劇下滑，因為蔡總統認為台灣是主權國家，而不是中國的一部分。
另Politico則報導，在北京日益增加的政治壓力下，歐洲議會代表團發出強烈訊號，即支持台灣。
報導指出，台灣最近從網路安全到半導體等議題展開了一系列活動，以與歐洲建立更深層次的聯盟，這越來越激怒北京。上週，台灣外交部長吳釗燮祕密訪問布魯塞爾，與歐盟決策者就亞太事務舉行會談。
而歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）今天也發文表示，歐洲議會近期甫以580票贊成和26票反對，高票通過支持台灣案，而歐洲議會隨即執行強化與台灣的關係，在與中國的緊張局勢中派出首次官方代表團訪台。
包瑞翰指的是10月21日歐洲議會高票通過首份「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，建議歐盟執委會與台灣強化政治及經濟關係，鼓勵歐盟及會員國與台灣進行包含最高層級的互動、嚴重關切中國對台灣的軍事恫嚇、啟動雙邊投資協定（BIA）談判準備程序、將台灣的歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」、在半導體等產業及供應鏈進行對話等。（編輯：黃自強）1101103