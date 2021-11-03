巷仔內／選舉似看診！斜槓醫師林靜儀出征台中立委補選

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林靜儀出身南投，在台中讀書，目前擔任台中中山醫學大學附設醫院國際醫療中心主任，與台中有深厚淵源。此次其師、不孕症名醫李茂盛等人向蔡英文推薦林參選，最後讓林靜儀決心用自己的溫柔堅定，盼帶領台中市第二選區延續進步改革的方向。
據了解，前立委陳柏惟遭罷免後，民進黨就與台灣基進進行討論，眾人對於推出林靜儀有高度共識；林本人則是陷入「理性與感性的拉扯」，認為國家與黨有需要，就應該承擔，但自己並非傳統政治人物，基層組織相較弱勢，且也很投入卸職立委後的生活，到底該如何取捨，曾一度讓其陷入長考。
過程中，林靜儀先將戶籍自台中市南區遷至中二選區內的烏日區，她表示，思考此事其實也沒有那麼戲劇化，就是尊重民進黨跟台灣基進的評估，而大家認為這樣的合作可能是好的，所以就站出來。
不過，林靜儀也說，投入選舉畢竟不一樣，現在擔任醫生有許多病人，雖然還未就門診部分與醫院正式討論，但有些病人都有既定的醫療計畫，11月份希望都能夠盡量完成，不過12月是選舉最後關頭，可能還是得請假，但最希望的還是能夠在醫院維持一定程度的服務。
林靜儀說，台中市第二選區有很多自己過去看過的病患或家屬，相信曾經照顧、治療過的病患都知道，自己在照顧病患的形象，跟螢幕上的形象是不一樣的。林提到陳柏惟以「對外堅強、對內柔軟」形容她，她說，這是為了要保護更多可能沒有能量說話的人。
對於自己給人都會、進步的形象，林靜儀說，在相對保守的地方，還是很期待能夠讓民眾都了解所要推行的理念與政策，不會因為選區就不談，「最可惡的，是利用民眾的單純，進而給他們錯誤資訊的政治人物」。
林靜儀說，選舉與看診有相似的點，就是會針對不同背景的人，用不同論述方式讓其理解要傳達的東西，她將花更多心力，與民眾溝通、讓民眾投票給自己。