手搖飲先放珍珠或布丁？內行曝「這樣喝」：口味秒升級！
國人相當喜愛手搖飲，不僅方便口味又多元，還有各種客製化服務能依照客人喜愛自行調整，因此手搖飲店一家接著一家開。一名網友表示自己很愛喝手搖飲，而且還是「多料控」，每次點飲料必加珍珠以及布丁，但發現每一間飲料店的放法不一樣，因此想詢問大家都會怎麼放呢？
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 20:04:51
這名女網友在《Dcard手搖版》中發文表示，自己買奶茶一定會加許多料，而且必加珍珠與布丁，其他像是仙草、椰果等就要看當天狀況。買了幾次之後她發現每一間手搖飲放料的方式不太一樣，有的先放珍珠再放布丁，吸的時候「有時候第一口會布丁跟珍珠一起搶著入」，而先放布丁再放珍珠「第一口就是滿滿的布丁入口，第一口就滑順又咕溜」，不曉得大家比較喜歡怎麼放？
PO文一出果然有不少也熱愛手搖飲加料的網友紛紛留言，「感覺珍珠先擺料比較多的感覺，雖然反過來好像是一樣的…不過看到心情就會很…」、「布丁在下看起來好整齊，很療癒！！」、「感覺布丁先放可以乖乖讓我吸到想喝的料」、「我覺得要看店員習慣欸，像我的話可能先放珍珠（有時會先放布丁），但我們有一杯飲品有規定要先放布丁才能放珍珠」、「先放珍珠」、「先珍珠，再布丁，最後奶茶」、「先放珍珠啦。看了就爽」。
而另外還有網友推薦：「我都攪爛在一起喝，重點是融合的味道 ，布丁的焦糖可以把奶茶升級成焦糖奶茶」，另外也有飲料店員工表示「我會先放布丁再放珍珠！還有客人要求布丁要攪碎」。（編輯：陳珮瑜）