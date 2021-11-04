疫情影響防治　非洲西部和中部染愛滋病人數恐激增

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UNAIDS的資料顯示，去年全球有150萬人感染HIV，其中約20萬人在非洲中部和西部。
該地區弱勢族群的感染人數迅速增加，包括年輕女孩、婦女、男同性戀者、性工作者、吸毒者、囚犯等。這些人不是隨時都能採取預防措施或接受治療。
UNAIDS署長白安易瑪（Winnie Byanyima）2日在一場峰會上告訴路透社，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對HIV的影響程度尚待判定，但該機構已發現多地醫療服務中斷。
白安易瑪表示：「我們非常擔心，今年的完整數據出來後，新增感染人數可能再度激增，幾年後也可能有更多人死亡。」
白安易瑪還說：「我們發現，各國接受預防措施和接受檢驗的人減少，而治療中斷的人數越來越多。這不是好現象，但我們尚不清楚這將對新增感染與死亡人數造成什麼樣的影響。」
COVID-19疫情爆發後，這個地區各國的醫療體系瀕臨崩潰，政府被迫將稀缺資源用來應對疫情，並採取封城等防疫措施，但這些措施也限制民眾取得HIV預防措施與接受治療的機會。
UNAIDS去年7月曾警告，早在COVID-19疫情出現前，全球對抗AIDS的努力就已步履蹣跚，如今COVID-19攪局，得來不易的抗HIV進展可能倒退10年或更長時間。（譯者：施施/核稿：林治平）1101103