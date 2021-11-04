NOW早報／心死斷5年婚　理科太太首發聲：正用盡全力經歷

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理科太太寫下「別人口中茶餘飯後的，是我正用盡全力經歷的人生」，親口證實婚變，文中也提及4歲兒子Miles，「這些愛一定能織起像厚厚的大氣層一樣一起保護我的孩子，他還小，外面的世界，大人來承受就好」，並表示不想佔用媒體資源，希望大家能關注更重要的新聞。
據《鏡週刊》報導，理科太太和律師上月26日低調現身位於新店的家事法庭，而John因為人在美國，透過視訊方式參與離婚調解，台北地院不願透露細節，僅說夫妻倆也許是太久沒見，調解時氣氛尷尬，但過程還算平和，至於財產分配等問題，尚待雙方討論，最快本月進行二次調解。
今日天氣／東半部有雨！中南部注意日夜溫差大、空品差
中央氣象局預報，昨晚至今日因受偏東風影響，迎風面的基隆北海岸、東半部地區以及恆春半島恐有局部雨勢，東北部地區的雨勢可能較大，其餘地區的天氣則為多雲到晴，南部山區午後也會有零星的短暫陣雨。
溫度方面，今（4）日各地低溫約20到23度，新竹以北、宜蘭及花蓮高溫24至27度，體感較為舒適，其餘地區高溫則為28到31度，感受較為溫暖，不過因中南部日夜溫差稍大，早出晚歸建議民眾添加衣物以免受涼。
國防部前部長湯曜明辭世 蔡英文感哀悼不捨
國防部前部長湯曜明昨（3）日辭世，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統聞訊後至感哀悼不捨，第一時間指示國防部，全力協助家屬後續治喪事宜，並盼望家屬節哀保重。
張惇涵說，湯前部長歷任陸軍總司令、參謀總長及國防部長，終其一生皆為守護國家奮鬥不懈，足為國軍表率，也足為後世感念，湯前部長也是總統國防政策的重要諮詢將領。
張惇涵指出，蔡英文總統感念湯前部長畢生無論從戎從公，皆戮力守護國家，也感念在921震災期間，湯前部長指揮督導國軍全力參與救助重建任務。
96萬人久等了！熊好券5日抽籤「當天派獎、當天使用」
為振興台北市受到本次新冠肺炎疫情影響的商家，台北市政府推出「台北熊好券」，昨（3）日經議會二讀通過，因此將訂於5日上午9時50分召開記者會，並且同時在線上抽出百萬票券，而民眾手機於當日收到數位票券後，即可立即開始使用。
北市府方面表示，熊好券第一波的使用期限為11月5日起至隔年1月2日止，參加本次抽籤的台北通會員，將會在台北通APP票夾中看到抽中的數位票券，之後只要到台北熊好店家消費，點開票券、掃碼熊好店家活動專屬QR Code，即可線上完成消費折抵。
北市府強調，台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，總份數為113.7萬份，市府將於11月5日全數抽出並由系統自動派送；本次熊好券的登記總人數高達96萬3,308人，因此本次只要有參加意願登記就「至少能抽中一張票券。」
北市府秘書長陳志銘也提醒參與活動的熊好店家，趕快做好準備及注意簡訊通知，並記得將熊好店家識別貼紙張貼於店家門口明顯處、熊好店家活動專屬QR Code放在結帳櫃台，方便民眾掃碼消費折抵。
網球／曾和謝淑薇搭檔奪大滿貫 彭帥自爆和前副總理不倫
曾和我國網球女雙名將謝淑薇搭檔「螃蟹組合」的中國大陸好手彭帥，2日爆出和中國大陸國務院前副總理張高麗發生不倫醜聞，這也讓外界相當震驚。該文發出後20分鐘就消失，微博則全面封鎖此消息。
彭帥在職業生涯顛峰時期，單雙打都有一定的成績，不過她最受關注之時，還是和謝淑薇攜手在2013-14年接連拿到溫網和法網冠軍，並登頂女雙世界球后，寫下多項亞洲球員的紀錄。
「螃蟹組合」相識的很早，彭帥的底線威力，搭配謝淑薇網前靈動的處理，可說是天作之合。不過兩人之間的搭檔並非一帆風順，多次傳出發生矛盾和爭吵，2018年第3度的拆夥後，就正式分道揚鑣了。
彭帥2日晚間在微博自爆過去就和張高麗發生過性關係，之後張升上常委去了北京，兩人也斷了聯繫。但近年他又透過妻子的關係找自己打球，並要求再度發生關係，但隨後又不打算負責，因此才發文控訴。
目前不知道此消息的真偽，但是彭帥微博文章已經在被刪除之前被截圖、並瘋狂轉載，或許在當事人給出答案之前，外人就只能如同霧裡看花了。
吃港式點心必點哪一道？老饕激推「3大天王」：無法抗拒
許多台灣人到港澳地區，必去道地的港式餐廳用餐，然而台灣近年來也陸續開了不少港式餐廳，讓台人也能就近享用美食；對此，就有網友好奇吃港式點心「必點哪一道」，貼文一出，也有老饕喊3王者，直呼「能看出店家用心程度」。
該名網友在PTT以「去吃『港式點心』的話，一定會點哪一道？」為題發文，表示自己到港式飲茶吃港式點心，一定會點腐皮捲系列，不然就是鮮蝦腸粉類的，飯跟麵系列幾乎不考慮。
因為原PO認為吃港點就是要吃那些點心才爽，因此好奇發問「大家如果去吃『港式點心』，一定會點哪一道料理呢」？
貼文一出，「蝦仁腸粉」、「叉燒」和「腐皮捲」是最多網友認為必點的港點，「蝦仁腸粉，很想只吃這個吃到飽」、「脆皮燒肉，不好吃直接走人」、「叉燒，能看出一間店有沒有用心做，第二是腸粉，QQ的口感沒辦法抗拒」、「鮮蝦腸粉」、「腐皮捲真的好好吃」、「各種腸粉～燒賣蝦餃」、「蝦仁粉腸，腐皮蝦」。
不過，也有其他網友表示，「冰火菠蘿油」、「公仔XO醬麵」、「豉汁排骨」、「蘿蔔糕」、「必點，蘿蔔絲卷！」、「鳳爪」、「廣東炒麵」、「竟然沒有奶油烤白菜，表皮烤成微焦內餡香軟根本神物，搭菠羅油味道更是一絕，港式還有哪一道能拼擺出來比」、「芝麻球」、「奶黃包/流沙包」。（編輯：賴禹妡）