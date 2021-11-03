平價牛排店為何跌落神壇？老饕揭「殘酷理由」：回不去了
台灣人愛吃牛排，不管是街道上或夜市內都可見到相關店面。不過，就有網友發現一些連鎖平價牛排店客人少了許多，讓他不解詢問「有沒有平價牛排店終究走下神壇的八卦！」對此，就有老饕點出原因，大嘆「不跌落才有鬼！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-03 21:09:35
原PO於PTT八卦板上發文，表示以前想到連鎖平價牛排店用餐，必需先通過店外滿滿的排隊人潮這關。但他對比現今，發現店內客人少了許多，「裡面客人不知道有沒有五桌QQ，附近的日本料理店和韓式料理店，疫情降溫開放內用後，迅速回到之前人滿為患的盛況」，這便讓他好奇「有沒有平價牛排店終究走下神壇的八卦！」
問題一曝光，隨即引發眾人討論，「至少盛極一時，跟風吃的人也確實不少」、「台式終究沒有日式受台人喜愛啊！正常」、「吃過一次而已，普普，不會再吃了」。
其中就有老饕點名「價格」和「同樣性質的店面變多」正是原因，「漲了快兩成，不跌落才有鬼」、「原本最低價的150現在漲變160元QQ，回不去了」、「反正都不是高檔美食，不如吃夜市140」、「類似的牛排店現在開很多還更好吃」、「夜市牛排還贏勒」、「就夜市牛排然後有裝潢好看一點而已」、「漲價沒那個價值」。
但也有人提出不同見解，認為「還好吧？還是不錯啊」、「不是，在物價飆漲的年代，那個是好物」、「便宜，可以入口，不會餓死的代表」、「其實不差阿！上禮拜才吃」、「不用在夜市淋雨吃牛排，很棒啊」。（編輯：陳雅雲）