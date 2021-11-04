日職／新庄監督開放所有位置競爭　王柏融最佳機會？

日本職棒（NPB）日本北海道火腿鬥士隊新任監督新庄剛志、GM稻葉篤紀走馬上任。根據日媒《Sponichi》報導，稻葉篤紀3日視察火腿在沖繩的秋訓，並且透露和新監督新庄剛志的Line對話內容，指出目前火腿隊所有先發位置都開放競爭。雖然台灣好手王柏融剛結束與火腿隊3年合約，但若王柏融有機會留在火腿隊，可能會是競爭卡位先發人選的好機會。





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