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日職／新庄監督開放所有位置競爭　王柏融最佳機會？

▲王柏融安打。（圖／取自火腿推特）
▲王柏融安打。（圖／取自火腿推特）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-11-04 08:30:00

日本職棒（NPB）日本北海道火腿鬥士隊新任監督新庄剛志、GM稻葉篤紀走馬上任。根據日媒《Sponichi》報導，稻葉篤紀3日視察火腿在沖繩的秋訓，並且透露和新監督新庄剛志的Line對話內容，指出目前火腿隊所有先發位置都開放競爭。雖然台灣好手王柏融剛結束與火腿隊3年合約，但若王柏融有機會留在火腿隊，可能會是競爭卡位先發人選的好機會。

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火腿隊今年秋訓在沖繩縣國頭村進行，GM稻葉篤紀剛上任就趕往現場視察，並且穿著練習衣服和多位野手交談，甚至拿起球棒指導清宮幸太郎。

稻葉篤紀也接受現場日本媒體提問，他透露監督新庄剛志目前尚未決定任何的固定先發人選，意味著目前火腿隊所有先發位置都開放競爭，只要繳出機會人人都有機會卡位一軍先發名單。

台灣好手王柏融能順利留在火腿隊，在新監督上任開放所有位置讓選手競爭先發名單的狀況下，只要保持健康的身體與心態，若留在火腿隊可能會是這3年來的最佳機會。

王柏融本季出賽95場比賽敲出61支安打，打擊率2成42，敲出9支全壘打、貢獻48分打點，雖然都是旅日3年來表現最佳的成績，不過現實的是，根據日媒推斷，王柏融本季年薪高達1.5億日圓，對於各項團隊打擊數據都在洋聯墊底的火腿隊來說，王柏融作為洋將繳出這樣的成績實屬不及格。

目前王柏融剛結束與火腿隊3年的賓主關係，2022年球季是否有機會續留火腿，甚至是續留日本職棒，台灣、日本2地同時關注。

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