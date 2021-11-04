喊了22年終達陣！道瓊衝破3萬6 謝金河：歸功「兩公司」
美股今天收盤創新高，道瓊工業指數一舉衝破3萬6000點；對此，財訊傳媒董事長謝金河表示，「道瓊36000！喊了22年终於達陣」，目前美股持續走高，要歸功「微軟」與「蘋果」不斷的創新高，這次道瓊衝破3萬6000點，也給投資人許多想像空間。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 07:23:54｜2021-11-04 07:25:26
謝金河說，美國股市在多位重量級專家大力看空中，終於突破36000點，最早喊36000的是Kevin A. Massett及James K. Glassman，他們在1999年聯手推出一本大作，書名就直接寫「DOW36000」，在2000年科技泡沫吹破前夕，他們就高喊美國道瓊工業指數會漲到36000，不過，這個目標經歷了22年，現在這個目標終於實現了。
謝金河指出，全球股市在第三季受到通膨升溫，美國聯準會可能縮表及升息的影響，加上中國不斷加大監管力度，全球股市都出現回檔，道瓊工業指數一度下跌至33613，這回卻展現強大的漲勢，昨天，道瓊工業指數一度探頭到36009.74，今天終於收在36052.63，這是道瓊工業指數首度站上36000點，22年兩個專家喊出的目標也終於兌現。
謝金河也揭露本次道瓊指數能直衝3萬6000點的背後原因，他表示，要歸功「微軟」及「蘋果」不斷的創新高，展現長期投資的力道，單這兩家公司就創造了近5兆美元的市值。
謝金河直言，道瓊工業指數屢創新高，也不斷打臉唱空美國股市的投資專家，像商品大師吉姆·羅傑斯就說2018年是美股狂歡最後一年；葛拉漢說美股會出現史詩級的崩潰，也喊了一年多，但美股仍持續走高；未來美股仍有很多挑戰，這個道瓊36000，也給了大家很大的想像空間。（編輯：孫唯容）