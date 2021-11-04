聯準會將縮減購債　美股指數再創新高

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儘管如此，鮑威爾也不忘強調，聯準會對升息仍保持耐心，調整購債政策不代表就要馬上升息，也不等於釋出與利率政策有關的直接訊號，主要是因美國就業市場仍有改善的空間，經濟仍存在挑戰，而復甦的狀況將視新冠疫情及疫苗接種工作的進展為何。
美股3日收盤，道瓊工業指數漲升104.95點或0.29%，收36157.58點；標準普爾指數上漲29.92點或0.65%，收在4660.57點；科技股那斯達克指數升161.99點或1.04%，收15811.59點；費城半導體指數則漲41.32點或1.16%，以3590.17點作收。
自新冠疫情爆發後，Fed每月收購1200億美元的美國公債與機構抵押貸款證券(MBS)以支撐經濟，現在決定要從11月中起開始減少購買金額，每月少買100億美元的美國公債與50億美元的MBS。有外媒分析，聯準會這一決定象徵美國經濟已走出新冠疫情。
對於通貨膨脹，鮑威爾則預計將在明年第2季或第3季回落，重申通膨升溫只是暫時的，若後續仍有需要採取行動控制通膨，聯準會不排除將動用更多工具。
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