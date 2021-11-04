COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

聯準會將縮減購債　美股指數再創新高

▲美國聯準會宣布將縮減購債規模，影響美國股市利多氣氛，3大指數再創收市新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會宣布將縮減購債規模，影響美國股市利多氣氛，3大指數再創收市新高。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-04 07:43:23

美國聯邦準備理事會(Fed)決定，本月稍晚將啟動縮減購債，美國股市週三看好，3大指數再創收市新高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，聯準會在美東時間3日下午宣布，本月中起將開始縮減購債，每月少買150億美元，預計到明年中左右可完成。主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，這是因為考慮到美國經濟表現強勁，認為目前是調整資產購買政策的時機。

儘管如此，鮑威爾也不忘強調，聯準會對升息仍保持耐心，調整購債政策不代表就要馬上升息，也不等於釋出與利率政策有關的直接訊號，主要是因美國就業市場仍有改善的空間，經濟仍存在挑戰，而復甦的狀況將視新冠疫情及疫苗接種工作的進展為何。

美股3日收盤，道瓊工業指數漲升104.95點或0.29%，收36157.58點；標準普爾指數上漲29.92點或0.65%，收在4660.57點；科技股那斯達克指數升161.99點或1.04%，收15811.59點；費城半導體指數則漲41.32點或1.16%，以3590.17點作收。

自新冠疫情爆發後，Fed每月收購1200億美元的美國公債與機構抵押貸款證券(MBS)以支撐經濟，現在決定要從11月中起開始減少購買金額，每月少買100億美元的美國公債與50億美元的MBS。有外媒分析，聯準會這一決定象徵美國經濟已走出新冠疫情。

對於通貨膨脹，鮑威爾則預計將在明年第2季或第3季回落，重申通膨升溫只是暫時的，若後續仍有需要採取行動控制通膨，聯準會不排除將動用更多工具。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀