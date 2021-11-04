屏東88人第2劑莫德納誤打AZ　指揮中心：免補接種

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中央流行疫情指揮中心3日晚間發布新聞稿，針對這起COVID-19疫苗合約醫療院所發生疫苗接種異常事件進行說明。指揮中心指出，經屏東縣衛生局初步調查瞭解，該合約醫療院所因疫苗出庫作業不慎，導致混有AZ疫苗，執行接種作業時未注意疫苗廠牌。
對此，衛生局與疾病管制署於3日緊急至現場查核了解醫療院所作業流程，並請該院所暫停接種作業。指揮中心表示，不慎接種兩劑不同廠牌疫苗的民眾，依據疫苗臨床試驗與國際相關指引及指揮中心所訂COVID-19疫苗接種實務原則，不須再補接種疫苗，會再提衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員會討論，諮詢專家意見。
衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，第1劑莫德納加上第2劑AZ疫苗的混打組合，抗體保護力足夠，評估無補打第3劑COVID-19疫苗需求。
黃高彬進一步說明，以目前國際接種COVID-19疫苗的數據分析，保護力最好的疫苗是2劑莫德納疫苗，體內抗體效價可達1.4萬，AZ加莫德納疫苗抗體效價可達1.3萬至1.4萬，施打2劑AZ疫苗抗體效價為1400，至於這次屏東出現施打莫德納後接種AZ，抗體效價可達7000。
雖然「莫德納＋AZ」的抗體效價僅有完整接種2劑莫德納疫苗的一半，但黃高彬強調，抗體效價已經足夠，而且第2劑施打AZ疫苗還有一個好處，就是可透過AZ疫苗活化體內T細胞免疫，讓抗體效果持續久一點，且以AZ作為第2劑的副作用也會比莫德納第2劑少，「這樣打沒有壞處。」
另外，指揮中心也表示，民眾接種後，可能出現如接種部位疼痛、紅腫等常見副作用，目前針對個案已由衛生局持續督導該院所進行追蹤，關懷民眾身體狀況，並提供民眾諮詢窗口。
指揮中心表示，將待完善疫苗接種相關工作人員之各項疫苗接種教育訓練及建立改善及預防措施後，再評估該院所是否繼續提供COVID-19疫苗接種服務。
指揮中心強調，各地方政府衛生局應加強督導轄內合約醫療院所疫苗接種作業，落實疫苗進出庫標準作業流程，相關工作人員接種疫苗時務必落實「三讀五對原則」（三讀：取藥時、給藥時、歸藥時必須核對；五對：藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑、劑量），避免接種失誤發生。（編輯：陳政偉）1101103