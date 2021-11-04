理科先生親訴不回台原因 喊話兒「當你長大會看到這篇」
百萬YouTuber理科太太和在美國擔任藥劑師的老公John結婚5年，育有4歲兒子Miles，昨（3日）驚傳夫妻倆正在進行離婚調解，理科太太也親自證實，據傳婚姻破裂的主因是男方不只一次拒絕回台，而John過去也發文透露不回台灣的原因，更喊話兒子：「當你足夠大的時候，也許你會看到這篇。」
娛樂中心／綜合報導
2021-11-04 08:56:06｜2021-11-04 09:03:13
今年8月中，理科太太在台灣慶祝兒子4歲生日，人在美國的John於IG以中英文寫下給孩子的一封信，開頭就說：「嘿邁爾斯（Miles），希望我和你在一起。 當你足夠大的時候，也許你會看到這篇。」
John解釋無法返台陪兒子慶生的原因，「冠狀病毒和Delta變種現在在台灣和美國都非常嚴重，而且很難跨國旅行。 我希望我能回到台灣。 我將不得不再次隔離並錯過工作。 與此同時，醫院裡的病例激增，他們需要我在那裡。」
對於缺席兒子生日，John愧疚道歉：「爸爸很抱歉不會在你生日那天出現。 這可能是你記憶中的第一個。 但我希望你喜歡我給你買的禮物。 有一天當新冠肺炎好轉時，我們會一起做一些有趣的事情。 只要知道你父親非常想念你，我會盡我所能彌補你。」文末並標註理科太太帳號。
然而，John發文的前一天，理科太太寫下「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去。缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有，媽咪會永遠在你身邊，陪伴你長大」，被聯想就是在酸孩子的爸，如今爆出婚變，讓外界不勝唏噓。（編輯：楊穎軒）