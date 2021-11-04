直播對談林靜儀　林昶佐：公投、罷免、補選都全力應戰

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林昶佐提到，這段時間以來，無論是對他或是陳柏惟，罷免操作方就是不斷的見縫插針，說他們和民進黨之間有嫌隙、在地綠營議員都不支持等等，但事實上大家都是日常都有合作、聊天的好朋友，「之前是因為全力以防疫為重，還要處理防疫和振興」，才不願意和有心人士吵架，如今無論是林靜儀或是自己，都已經準備好，「我們不好欺負，會全力應戰」。
兩人也談到非典型政治人物經營選區時，常被認為「服務不力」，但事實上，許多積累已久的問題卻需要新人才能解決。林昶佐舉例，像他選區內的榮民印刷廠、萬華變電所和九號基地等，都是過去立委無法解決、由他來處理的。林靜儀也說，過去擔任立委期間，南投有一間因為九二一震災而操場損壞的國中，該校學生已經10多年不能運動，但她透過協調部會、爭取中央預算和計畫，也成功修復這間操場。
投入補選，林靜儀坦言真的很艱困，很多朋友都已向她表示「會支持妳，但真的無法公開現身」，這點讓她真的很難過，她認為，政治應該是可以讓選民沒有負擔、開開心心的參與，而非在壓力下，只能投給特定的人士。林昶佐則說，希望年輕的選民能多多出來投票，只要夠多新世代，就能沖淡原有的結構，林靜儀也附和說，只要更多人願意站出來，就能讓原本那些沒辦法那麼勇敢的人拿出勇氣，才能讓政治環境慢慢進步。