COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

直播對談林靜儀　林昶佐：公投、罷免、補選都全力應戰

▲無黨籍立委林昶佐3日與林靜儀一同直播，宣示無論是之後的罷免案、台中第二選區的補選，以及年底的公投案，大家都將全力應戰。（圖／林昶佐辦公室）
▲無黨籍立委林昶佐3日與林靜儀一同直播，宣示無論是之後的罷免案、台中第二選區的補選，以及年底的公投案，大家都將全力應戰。（圖／林昶佐辦公室）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-04 08:58:33

前立委陳柏惟卸任後，台中市第二選區立委將於1月9日補選，民進黨已確定徵召婦產科醫師、前立委林靜儀投入選戰。無黨籍立委林昶佐3日晚間邀請林共同直播，兩人討論對於罷免案的看法，呼籲有心人士不用再針對本土陣營見縫插針，也分享了過去經營選區的經驗。林昶佐說，無論是之後的罷免案、台中第二選區的補選，以及年底的公投案，大家都將全力應戰，林靜儀也強調，絕對是「油門催到底」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林昶佐表示，昨天最振奮的事情就是看到林靜儀醫師出來參選，讓台中第二選區有延續翻轉的機會，自己也馬上撥電話給住在霧峰的親戚，呼籲明年1月9號一定要票投林靜儀。林靜儀則說，經過陳柏惟的罷免案之後，大家都非常失望、難過，因此民進黨和台灣基進以最快的方式合作，重整隊伍，準備打好這場選戰。

林昶佐提到，這段時間以來，無論是對他或是陳柏惟，罷免操作方就是不斷的見縫插針，說他們和民進黨之間有嫌隙、在地綠營議員都不支持等等，但事實上大家都是日常都有合作、聊天的好朋友，「之前是因為全力以防疫為重，還要處理防疫和振興」，才不願意和有心人士吵架，如今無論是林靜儀或是自己，都已經準備好，「我們不好欺負，會全力應戰」。

兩人也談到非典型政治人物經營選區時，常被認為「服務不力」，但事實上，許多積累已久的問題卻需要新人才能解決。林昶佐舉例，像他選區內的榮民印刷廠、萬華變電所和九號基地等，都是過去立委無法解決、由他來處理的。林靜儀也說，過去擔任立委期間，南投有一間因為九二一震災而操場損壞的國中，該校學生已經10多年不能運動，但她透過協調部會、爭取中央預算和計畫，也成功修復這間操場。

投入補選，林靜儀坦言真的很艱困，很多朋友都已向她表示「會支持妳，但真的無法公開現身」，這點讓她真的很難過，她認為，政治應該是可以讓選民沒有負擔、開開心心的參與，而非在壓力下，只能投給特定的人士。林昶佐則說，希望年輕的選民能多多出來投票，只要夠多新世代，就能沖淡原有的結構，林靜儀也附和說，只要更多人願意站出來，就能讓原本那些沒辦法那麼勇敢的人拿出勇氣，才能讓政治環境慢慢進步。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀