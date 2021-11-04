租屋什麼傢俱最沒用？眾人喊「2樣」障礙物：看到就不租
房價居高不下，許多人都會轉而先租屋，但租賃房子總有幾項不方便，其中之一就是，當房東附上的傢俱用不到，又不願意幫忙撤走時，等同於讓小租屋處使用起來空間更小了。近日，就有一女網友好奇發問，到底哪樣傢俱，大家覺得真的不需要附？
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 09:54:35
根據女網友在PTT發文表示，自己認為租屋最沒用的有沙發、電視、梳妝台，想不透房間就已經夠小了，卻還要塞進沙發，以及平常根本不會看的電視，更別說是連書桌都沒附，卻附上了佔空間的梳妝台。
貼文一出，網友紛紛贊同，電視跟沙發真的用不到「我租的有附電視，後來請房東搬走」、「電視，還電漿的」、「電視真的很無用，我目前只有奧運打開看過」、「沙發真的很障礙物」、「很多套房塞張紅色沙發就號稱一房一廳了」、「沙發電視真的很沒用，畫質沒4k我不如用電腦看」、「看到沙發就不想租了」。
但也有網友認為，「我反而不能沒有電視跟沙發耶」、「沙發我整個大加分」、「電視沙發我都覺得必備」、「躺在沙發用電視追劇很開心耶」、「電視如果有接第四台超棒好嗎」、「電視開著當白噪音最棒了」。（編輯：鍾怡婷）