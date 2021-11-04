1218公投「2好1壞」　柯文哲：贊成護礁反萊豬、反對核四

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不過話鋒一轉，柯文哲也表示，如果執政黨反對重啟核四，電力的缺口應該提出相關配套措施。「你說以天然氣取代核能發電？那你要先跟人民說清楚，未來每度電價可能會漲0.8元以上。」柯文哲說，成本而言天然氣發電比煤炭發電還要貴得多，如果一年下來電費要對一戶家庭多出三萬塊以上的支出，「你要先跟人民說清楚，可是現在有人出來解釋嗎？」
至於珍愛藻礁公投，柯文哲則是打算投下贊成票。不過柯文哲也直言，之所以現在需要蓋天然氣接收站，進而延伸出保育藻礁公投，原因在於2018年新北市長選戰。「當初就是為了新北市長選戰，要幫蘇貞昌衝高支持度，才會宣布停止改建深澳發電廠。」柯文哲說，如果當初電廠改建，繼續延續使用，就不會有現階段缺電並需要興建天然氣接收站，進而引發公投的狀況。
至於反萊豬公投，柯文哲則是表示會投下贊成票、反對萊豬進口。「反萊豬這題很難嗎？」柯文哲搬出過去一貫的說法，強調萊豬問題只要「源頭管理、明白標示」即可，不懂為何執政黨可以把如此簡單的問題搞得那麼複雜。至於「公投綁大選」的部分，柯文哲則未明確表態，僅形容2018年公投綁大選時造成的亂象，「當時有好多要投給我的票，都提前離開投票所。」