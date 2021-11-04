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自主選擇善終 須經預立醫療照護諮商衛生福利部臺中醫院家醫科林惠文醫師指出，為了保障病人能自主選擇善終的權利，《病人自主權利法》於2019年施行，至今年9月已約有兩萬六千三百多人完成簽署。法案明定在行使醫療的特殊拒絕權（預立醫療決定）時，必須先透過病人、家屬、醫療團隊三方在「預立醫療照護諮商」的過程中，瞭解病人一旦面臨特定五款臨床狀態，如疾病末期、永久植物人等時候的真實願望，以及是否要以「醫療介入」的方式繼續延續生命。
病人自主權利法、安寧緩和醫療條例 有3大不同之處《病人自主權利法》與大家熟知的《安寧緩和醫療條例》有三點不同：
一、適用對象增加，除「末期病人」外，尚包含「處於不可逆轉之昏迷狀況」、「永久植物人狀態」與「極重度失智」等族群。
二、在特殊拒絕權的選擇中，不僅「維持生命治療」的範圍更廣，包含機械式維生系統、血液製品、為特定疾病而設之專門治療、重度感染時所給予之抗生素等，還加入「人工營養及流體餵養」選項，包含點滴、鼻胃管與胃造口等方式。
三、簽署對象僅限於病人本人，不同於《安寧緩和醫療條例》中當病人意識不清無法表達時，得由最近親屬代為簽署同意書。
送一份愛的禮物 決定權交還給病人衛生福利部臺中醫院至今已有186位民眾完成簽署，大多數都是曾經歷親屬或周遭朋友不得善終的切身之痛，但仍有近三成的民眾是主動為自己規劃人生最後一哩路。林惠文醫師說，藉由病人、家屬及醫療團隊三方的溝通，讓決定權交還給病人，可降低家屬幫他人做決定所造成的內疚與自責，因此十分鼓勵民眾可以為自己或家人安排一場預立醫囑的諮商，送一份愛的禮物。
資料來源：健康醫療網 病人自主權利法、安寧緩和醫療條例哪裡不同？ 專家解析「自主善終」
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