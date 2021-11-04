台股早盤站上17200點 華航、長榮航買盤強勁走揚
美股續漲帶動台北股市今（4）日開盤後走高，早盤大漲百點，站上17200點，來到17219點，隨後漲幅稍稍縮小。權值股台積電早盤漲2元來到594元、聯電也來到59.9元、鴻海漲近1%，來到108.5元，相對強勢。盤面焦點為航運股，買盤強勁，華航、長榮航漲2到3%。
記者許家禎/台北報導
2021-11-04 09:59:50
美股道瓊指數3日上漲104.95點，或0.29%，收36,157.58點；那斯達克指數上漲161.98點，或1.04%，收15,811.58點；標普500指數上漲29.92點，或0.65%，收4,660.57點；費城半導體指數上漲41.3點，或1.16%，收3,590.2點。至於亞股部分也大多走揚，日韓股市漲0.8左右、陸股小漲、港股漲0.7%。
台北股市今日開盤漲36.12點，加權股價指數以17158.28點開出，早盤大漲百點，站上17200點，來到17219點。權值股台積電早盤漲2元來到594元、聯電也來到59.9元、鴻海漲近1%，來到108.5元。
其他續漲的電子股包括微星、欣興、矽力、緯穎、南電都漲超過2%，相對強勢。今日盤面焦點有航運股，成交量大，華航早盤漲2.6%、長榮航漲3%以上、萬海也漲2.3%、慧洋也漲逾3%。