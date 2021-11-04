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接見歐洲議會代表團　蔡英文盼深化台歐盟夥伴關係

▲總統蔡英文今（4）日早上於總統府內接見歐洲議會代表團。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲總統蔡英文今（4）日早上於總統府內接見歐洲議會代表團。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-04 10:11:50｜2021-11-04 11:06:09

總統蔡英文今（4）日於總統府內接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組代表團。蔡英文表示，這是歐洲議會史上第一次派遣官方代表團訪問台灣，感謝大家對台灣的支持，促成這次意義非凡的訪問。

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蔡英文說，過去這段時間，歐洲議會可說是台灣外交新聞的一大焦點，不只是各位來訪，我國外交部長吳釗燮前幾天剛結束訪歐行程，跟多位議員的交流也受到非常多關注。

蔡英文說，尤其歐洲議會在上月第一次高票通過台歐盟正式關係及合作報告，消息傳回台灣，更是一大新聞，也是一股強勁的支持。

蔡英文說，我國駐歐盟大使蔡明彥告訴她，這份報告支持率高達86.3%，是歐洲議會本屆會期支持度第2高的報告，我要再次謝謝各位議員的支持，相信台灣跟歐盟在各領域一定會持續深化夥伴關係。

蔡英文說，上個月台灣跟捷克剛簽署合作備忘錄，將一起面對駭客挑戰，深化雙方的資安合作，這次特別委員會主席古斯曼率團來訪，也是為了瞭解台灣因應威脅與假訊息的做法。

蔡英文說，我國期待建立對抗假訊息的民主聯盟，這幾年台美日共同建立的全球合作及訓練架構（GCTF），持續加強與更多國家交流，包括澳洲也成為正式合作夥伴，大家一起強化國際執法合作，共同打擊網路犯罪，並且防範假訊息的危害。

蔡英文說，面對全球性挑戰，台灣的合作對象也從印太地區，擴展到其他區域，邀請更多夥伴來參加。今年9月GCTF首度移師歐洲，以全球供應鏈為主題，在捷克舉行研討會。在對抗假訊息方面，台灣也願意跟歐洲朋友分享經驗，深化彼此的夥伴關係，一起確保民主自由的生活方式。

蔡英文最後說，她要再一次歡迎古斯曼主席以及各位訪賓，希望大家一努力，讓台歐盟關係圓滿發展，也祝福大家此次行程圓滿順利。

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