接見歐洲議會代表團　蔡英文盼深化台歐盟夥伴關係

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蔡英文說，尤其歐洲議會在上月第一次高票通過台歐盟正式關係及合作報告，消息傳回台灣，更是一大新聞，也是一股強勁的支持。
蔡英文說，我國駐歐盟大使蔡明彥告訴她，這份報告支持率高達86.3%，是歐洲議會本屆會期支持度第2高的報告，我要再次謝謝各位議員的支持，相信台灣跟歐盟在各領域一定會持續深化夥伴關係。
蔡英文說，上個月台灣跟捷克剛簽署合作備忘錄，將一起面對駭客挑戰，深化雙方的資安合作，這次特別委員會主席古斯曼率團來訪，也是為了瞭解台灣因應威脅與假訊息的做法。
蔡英文說，我國期待建立對抗假訊息的民主聯盟，這幾年台美日共同建立的全球合作及訓練架構（GCTF），持續加強與更多國家交流，包括澳洲也成為正式合作夥伴，大家一起強化國際執法合作，共同打擊網路犯罪，並且防範假訊息的危害。
蔡英文說，面對全球性挑戰，台灣的合作對象也從印太地區，擴展到其他區域，邀請更多夥伴來參加。今年9月GCTF首度移師歐洲，以全球供應鏈為主題，在捷克舉行研討會。在對抗假訊息方面，台灣也願意跟歐洲朋友分享經驗，深化彼此的夥伴關係，一起確保民主自由的生活方式。
蔡英文最後說，她要再一次歡迎古斯曼主席以及各位訪賓，希望大家一努力，讓台歐盟關係圓滿發展，也祝福大家此次行程圓滿順利。