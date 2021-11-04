公投3民團：蔡政府寧花5800萬辦說明會　卻不敢面對辯論

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民團呼籲中選會積極促成正反方進行多場辯論，不該只有各說各話的發表會，如此重演2018年公投缺乏辯論的情形，公投變成「只有對決、沒有對焦、更無對話」，中選會可說是毫無進步。民團喊話立法院長游錫堃啟動國會版的公投辯論會，以彌補當前行政運作的缺失，增進公民參與及民主對話。同時，中央應授權縣市鄉鎮區選委會，促成地方自辦公投辯論會，例如核四的貢寮區、三接的觀音區、養豬大縣的雲林、屏東等利害相關區域皆應增加辯論場次，才是深化民主、公正公投之舉。
公督盟也以聲明表示「公投辯證不能省」，口號與動員無法促進任何公共討論，公督盟請各政黨對台灣民主負起責任，針對公投案一題一題拿出具體論述，別再用簡化口號來進行政治動員，糟蹋公投民主，公督盟也指出當初公投修法將選舉年錯開的理由之一就是要讓公投案能理性充分討論。如今理性充分討論的辯論會卻一場也沒有？
反瘦肉精聯盟發言人李建誠表示，重要的資訊都沒有機會釐清，例如蔡政府說接軌國際所以要開放萊豬，但是CODEX的建議標準僅有4項，美國甚至僅有2個部位的標準，但台灣為何是全豬開放，內臟殘留的風險才是關鍵之重，想不到連這麼基本的問題都無法對焦。
南藝大音像紀錄所教師吳永毅表示，從上週以來，網路上各式圖卡、口號滿天飛，都是很簡化的資訊灌輸，甚至反串、假消息都有，但是他全程看完執政黨所舉辦的首場公投說明會後，卻依然只有政黨對決的印象，對於萊豬議題講的不清不楚，甚至刻意用美豬偷換概念。吳永毅表示，他只看到政府首長很賣力在煽動對立情緒，實質內容一無所獲。
最後，民團認為中選會並未積極任事，協商雙方合意辯論，有失職守，而辯論的關鍵卡在執政黨的意願上，民團呼籲蔡總統下公開辯論的軍令狀，讓執政黨立委敢於辯明事實、捍衛政策，甚至接受民間團體的挑戰。民團表示也已寄出辯論邀請函給執政黨縣市黨部，下週六日將在高雄舉辦公投辯論挑戰活動，盼執政黨能大方促成辯論交鋒。民團表示公投不怕辯，怕辯不夠，越多理性的討論，越能遏止扭曲對立的惡鬥。