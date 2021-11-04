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加速推動軍事現代化！美國防部：中國企圖2027年逼台談判

▲美國國防今（3）日公布中國軍力分析報告，提到中國積極推動軍事現代化，目的在於2027年能在印太地區具備足夠與美軍抗衡的軍事能力，並以此逼迫台灣領導層按照北京條件進行談判。示意圖。（圖／翻攝中國國防部官網）
▲美國國防今（3）日公布中國軍力分析報告，提到中國積極推動軍事現代化，目的在於2027年能在印太地區具備足夠與美軍抗衡的軍事能力，並以此逼迫台灣領導層按照北京條件進行談判。示意圖。（圖／翻攝中國國防部官網）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-04 10:38:54

美國國防部今（3）日公布中國軍力報告，內容指出中國積極推動軍事現代化，目標是在2027年具備在印太地區與美軍對抗的實力，此外也不斷增加的核武儲備，屆時將迫使台灣領導層依北京條件進行談判。

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根據《CNN》報導，美國五角大廈這份報告顯示，由於中國希望在21世紀中葉超越美國在全世界的影響力，不斷推動軍事現代化，報告中分析台海安全局勢、中國對台的軍事施壓或可能採取的軍事行動、兩岸軍力發展等，並引述中國軍方消息，指出最快在2027年，中國就能在印太地區具備足夠與美軍抗衡的軍事能力，並以此逼迫領導層按照北京條件進行談判。

該篇報告提到，中國從未放棄對台使用武力，2020年對台灣外交、政治與軍事施壓力道加劇，不僅在台灣海峽周圍進行島嶼侵佔演習、多次侵擾台灣防空識別區（ADIZ）進行海空封鎖，共軍持續強化的能力中也包含大規模兩棲入侵、透過公開或秘密的經濟、政治活動，對台灣政府的有效性、合法性進行削弱或塑造，包含利用對台灣的政治、軍事、經濟等基礎建設進行攻擊，或以網路攻擊引發民眾恐慌，削弱人民對領導政府的信心。

▲中共1日慶祝建黨百年，中共總書記習近平在大會上誓言粉碎台獨圖謀、對抗外來勢力。美國國務院今天重申支持和平解決兩岸議題，並敦促北京停止施壓台灣，改進行有意義對話。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共今年適逢建黨百年，總書記習近平在大會上誓言粉碎台獨圖謀、對抗外來勢力。（圖／美聯社／達志影像）
此外，報告當中也分析台灣防衛兵力上，由於中國持續擴大與台灣軍力差距，為因應中國軍事現代化，台灣也致力開發新概念與不對稱戰力，包含戰爭儲備軍力、國防工業、提高聯合行動與危機應對能力等；但共軍也持續為台海突發可能做準備，有意威嚇、拒絕像是美國或其他理念相近的第三方干預。

最後，報告內也重申，美國恪守以台灣關係法、三公報、六項保證為指引的一個中國政策，並提到「台灣是進步民主政體，也是經濟與安全方面的關鍵夥伴」，將持續支持台灣人民意願與最大利益，盼能和平解決兩岸關係，但也反對任何危及台灣人民安全、經濟體制，並訴諸武力或其他形式的脅迫，會持續對台軍售以維持台灣擁有足夠的自我防衛能力。
 

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