王美花：別被萊豬卡住 台加入CPTPP越早越好

我是廣告 請繼續往下閱讀
王美花表示，外交部昨天曾進一步發新聞稿作出清楚說明，進口美國含萊克多巴胺（簡稱萊劑）豬肉確實是台美間的重要貿易障礙議題，所以總統蔡英文才會在去年8月宣布，一定要解決這個問題。
她指出，台美關係各方面都很好，但萊豬議題是台美間非常嚴重的貿易障礙，需要解決；而且，CPTPP的11個會員國都接受符合國際標準的含萊劑肉品進口，甚至有4個、5個國家在國內也使用。
王美花說，因為英國已經先申請，CPTPP會員國的當務之急應是審議英國的入會談判，台灣可能排在第三輪加入CPTPP，等著被這些會員國檢視，如果他們發現台灣不允許萊豬進口，會認為台灣不符規範，先要台灣把問題解決再來申請，這對台灣將是非常嚴重的傷害。
對媒體問到政府是否希望搶先中國加入CPTPP，才拋出這項議題，王美花回答，對台灣來說，加入CPTPP是越早越好，如果台灣把自己卡住，可以想像未來若是中國先加入，台灣要加入的機會就非常渺茫。
她認為，台灣現在跟中國相較，最大優勢就是相關的法規、制度自由開放，不要因為這個議題卡住台灣。
至於是否開放萊豬就能加入CPTPP，王美花表示，加入CPTPP有非常多要件，這是一個高標準的自由貿易協定，所以前提是要讓成員國覺得台灣是合格的；如果不合格，怎麼進一步做實質談判？（編輯：康世人）1101104