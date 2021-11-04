雙城論壇辦不辦？柯文哲：不辦已是「同路人」 辦了更慘
年年都會舉辦的台北上海雙城論壇，去年已經因為疫情改採視訊會議舉辦，而今年原本預計在六月中舉辦，不過因為疫情緣故停擺。而在疫情趨緩的當下，重新舉辦雙城論壇也成為討論議題。對此台北市長柯文哲今（4）日表示，「事實就現在兩岸不親。」並自嘲「不辦就已經是『同路人』，辦了更慘」，但他仍認為交流還是比較好，中方態度也是能辦就辦。
記者丁上程／台北報導
2021-11-04 11:16:12｜2021-11-04 11:24:10
柯文哲在接受廣播媒體專訪時，被問到今年尚未舉辦的雙城論壇是否要續辦一事，柯文哲表示，今年仍偏向採線上舉辦的方式進行，並強調兩岸「交流比斷流好」、「對話比對幹好」。不過話鋒一轉，柯文哲也坦言近期「兩岸真的是不親」，因此還是多交流比較好，也可以促進彼此了解，中方態度也是能辦就辦，但這種東西很政治，辦不辦也不是上海片面決定，「還要上面批准。」
不過針對雙城論壇續辦與否，柯文哲也苦笑表示「不辦就已經是（中共）同路人，辦了更慘。」柯文哲說，原本雙方講好六月中要舉辦，但因為疫情升溫，所以全都亂了套。
至於在議會接受議員質詢時，被問到雙城論壇續辦的模式，柯文哲也直言「只能視訊會議，不可能實體會議。」因為如果舉辦實體會議，恐將面臨14天檢疫時間，「我們不可能去關14天，回來再關14天。」