馬路剛鋪好又開挖　竹市議員陳啓源痛批誇張

新竹市中山路日前施工刨除路面，1日下午完工後進行路面加封及鋪設柏油工程，於傍晚施作完成；沒想到，剛鋪設好、還熱騰騰冒著白煙的柏油路，隨即又開挖施工，附近店家全都看傻了眼，不解新竹市政府在搞什麼，市民疑惑、抱怨隨即灌爆臉書社團。市議員陳啓源得知後，痛批市府工務處誇張，未能協調整合施工，不但浪費公帑，更造成民眾困擾。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-04 11:17:51
陳啓源在臉書PO文，怒指「是怎麼樣的施工協調，造成這樣誇張的行徑？」他表示11/1日，中山路至中和路口，正進行道路施工刨除路面，下午進行路面加封及鋪設柏油工程，於傍晚施作完成；沒想到，剛鋪設好的柏油路，還冒著白煙，台電外包公司，居然已經來現場挖掘了，「沒看錯，是剛舖好馬上挖掘」陳啓源接獲多位鄉親及附近店家來電抱怨，立即指示服務處同仁至現場了解。
現場施工人員解釋：「因為路燈不亮，所以要做緊急搶修。」但是有鄭姓民眾在陳啓源議員臉書指出，現場路燈在施工前幾日就已經不亮了，怎麼可能在鋪完路面後才發現？認為這根本是卸責之詞。新竹市府工務處同仁也向陳啓源說明表示，因二個施工單位都無法等待對方，才會造成今日這個情形發生。
陳啓源質疑，到底是挖掘過程造成路燈不亮？還是原本就有計畫性的整修？無論如何，施工單位應該在事前就提交工程計畫，工務處有責任妥善協調整合，減少無謂、沒必要的施工擾民。陳啓源表示，已經要求相關單位說明，如果是承辦人的業務疏失，將要求懲處負責，「全民的納稅錢，不能如此的胡亂施做啊！」