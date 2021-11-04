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走路足踝不斷扭一下　「切骨矯正」助恢復正常行走

走路足踝不斷扭一下　「切骨矯正」助恢復正常行走
走路足踝不斷扭一下　「切骨矯正」助恢復正常行走

健康醫療網

2021-11-04 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】34歲的音樂老師許小姐，7年前在一次意外當中不小心墜樓導致脊椎骨折、雙下肢開放性骨折，後遺症導致行走功能受限，就醫經切骨矯正，病患的踝關節歪斜及韌帶轉位手術幫助關節力量平衡，進而恢復行走功能，手術後一年目前已經能夠正常行走、彈琴，再次重返演奏舞台。

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考量個案職業需求  切骨手術較合適

嘉基骨科羅勝彬醫師表示，術前理學檢查發現許老師因脊椎骨折並神經受損，導致外翻及背屈力量受損，在X光以及斷層掃描顯示雙腳創傷性關節炎併關節歪斜，在術前討論上，根據病患的疾病，關節融合術是標準治療方式，但考量到病患職業，若進行關節融合術，關節無法活動，會導致鋼琴演奏上的不便。

因此，採取切骨矯正來矯正病患的踝關節歪斜，另外在神經受損導致韌帶力量不佳，踝關節外翻及背屈力量受損這方面，則是採取韌帶轉位手術，藉此達到關節力量平衡，進而恢復行走功能。

切骨矯正　恢復行走功能

患者許小姐說自己原本也算是運動健將，受傷當下右腳粉碎性骨折、左腳開放性骨折，就醫期間連躺著、坐起來都非常痛，在他院開刀數次後雙腳依然彎曲，走路時足踝會扭一下、扭一下，不僅影響美觀，行走時也造成不便；所幸經執行手術後目前雙腳已經是直的，且行走良好。

踝關節炎治療  關節融合術為主要做法

羅勝彬醫師說，踝關節炎的治療分很多種，目前關節融合術為標準做法，但若病患年輕且踝關節經評估後並未完全磨損，可經由切骨矯正及韌帶轉位讓病患關節重新恢復正常功能，關節融合並非唯一選項。



資料來源：健康醫療網 走路足踝不斷扭一下　「切骨矯正」助恢復正常行走

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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