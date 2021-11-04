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疫情穩定世界關注！蘇貞昌盼12月中第二劑疫苗覆蓋率6成

▲行政院長蘇貞昌表示，希望在12月中第二劑覆蓋率達到6成。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌表示，希望在12月中第二劑覆蓋率達到6成。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-04 11:26:17｜2021-11-04 11:29:07

行政院今（4）日召開院會，會後行政院發言人羅秉成轉述，行政院長蘇貞昌在會中裁示，國內疫情在大家努力、國人配合下，已經連續70天確診只有個位數，也超過37天+0，昨天他接見歐洲議會官方代表團時，對方對台灣疫情控制也表示佩服。

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蘇貞昌說，歐洲議會代表團還提到，台灣與中國距離這麼近、往來如此頻繁，能在第一線防疫成功，面對假訊息還能在困難中用智慧、人民力量，維持自由民主開放的生活方式，他們非常佩服。

蘇貞昌說，歐洲議會各黨團議員來訪，特別要借鏡台灣政府效率與國人努力，正因為這樣，台灣被看見。

蘇貞昌說，日前歐洲議會以580:26高懸殊比例通過，支持台灣要把「歐洲經貿辦事處」改為「歐盟駐台辦事處」，也要支持台灣加入WHO，希望台灣跟歐盟間貿易展開BIA的程序。「德不孤、必有鄰」，台灣的地位及重要被世界看見，這是國人一起努力的成果，他表達肯定也感謝，也請團隊繼續加油。

蘇貞昌說，國內疫情穩定，經濟成長創11年來新高，經濟成果全民共享。不但如此，台灣購買疫苗縱有超前佈署，但因為是賣方市場，供應商有總總不同困難，在急迫需要的時候，歐洲民主國家如立陶宛、捷克、波蘭、斯洛伐克都有捐贈台灣友誼疫苗，這都是善的循環，現在疫苗到貨數，包含自行採購、民間捐贈、友邦贈予已經超過3100萬劑。

蘇貞昌說，國人同胞配合也重視，讓施打疫苗的速度讓世界刮目相看。目前我國第一劑疫苗施打率74%、第二劑35%，希望各部會持續推動，尤其是經濟部、科技部，針對科學園區、工業園區可外展施打部分繼續加強，衛福部與地方政府配合，就疫苗施打能夠再大大提高，希望在12月中第二劑覆蓋率達到6成。

蘇貞昌說，現在餐廳可開放不用隔板、KTV唱歌不用戴口罩、高鐵台鐵公車遊覽車上面也可吃東西，這樣的正常生活是國人一起努力所享受到的成果，他請團隊持續努力盯緊每一個方案。

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