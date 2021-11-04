名家論壇》韋安／民進黨的「雙林」保衛戰

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整個民進黨或綠營，都陷入罷免案的被動守勢中。會不會感慨「當初誰發了神經，把法案修成這個樣子。」罷免法這兩年，成了脆弱國民黨的政治「取暖機」。
先談林昶佐罷免案，起因是他陪同防疫指揮中心及中央部會官員，大陣仗地到台北果菜市場「興師問罪」。他幫忙嗆台北市長柯文哲防疫不力，結果果菜市場自治會會長，反嗆他都疫情期間沒為市場做個什麼，追喊叫他「滾」。
事後，某「肉販公主」為林護航，結果卻是曾參加過他團隊的「自己人」。「肉販公主」秀出林「為民請命」爭取疫苗的公文。但這份公文比農委會，向中央聲請疫苗的動作慢了10幾天。結果有點越描越黑。
還有名嘴嗆柯文哲「不要放狗咬人」（指自治會會長），把和會長有一樣不爽林昶佐，有同樣想法的人，都罵進去了。
這些是罷林案的引爆點，更之前林的作為就給萬華人，留下深深的陰影。疫情爆發時，衛福部常務次長石崇良在立院備詢認為萬華是破口，自己的選區被汙名化，林沒有幫忙辯解卻替石崇良說話（他現在說他有嗆石）。舊恨新仇加在一起，罷免案來勢洶洶，聯署很快過了門檻，已送中央選委會等待成案。
刪Q過關後當晚，林昶佐立即在臉書喊話，「我要再次請新任的朱立倫主席，冷靜思考，適可而止。你們成功拉下了陳柏惟，但你們這些作法，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力，讓臺灣社會有更大的裂縫能被中國介入」。已經在預告，會大打「抹紅」和「抗中保台」牌。
但打這種直球對決牌可能會失策，林昶佐如果會被罷掉，關鍵是下面這一點。
從刪Q罷免案中，反罷票之所以那麼高，是因為年輕人大多支持陳柏惟，而跟國民黨對著幹。不過罷林案中，年輕選票將分成兩塊。一邊是「抗中保台」親綠選票，一邊是柯P的年輕支持者。
林昶佐在中央指揮中心「突襲」台北果菜市場中，扮演打柯側翼的角色。還曾嗆過柯文哲去「呷賽」。這些都讓柯粉咽不下這口氣。未來罷免過程中，年輕柯粉將會加入戰局中，把空戰搞得比刪Q還熱鬧。而且，還會去投罷免票。
對於罷林案，柯P雖然嘴巴說林曾幫過他，所以還是「不要罷」最好，但只要沒有公開挺林，就是在「害」了。
2020立委選舉，林昶佐 81,853 票當選，國民黨林郁方76,437票，有民眾黨色彩的無黨籍徐立信 22,208票。從選票結構上看，對林昶佐也都極為不利。
再來看看，被民進黨提名，參加台中中二選區補選的林靜儀。她是所謂充滿「綠色價值」，全國性知名政治人物。但最近的一個話題是，林靜儀反駁，自己不是「女版陳柏惟」。那她是什麼呢？
林在2018年5月立院質詢環保署長，語出驚人的說，「站在婦產科醫師的立場建議最好晚上十點後限電，大家早點下班回家，十點之後不要看電視，也不要開燈，早點睡，一方面解決能源問題，也可解決少子化問題。」
這樣的邏輯和論述，民眾會如何感想。到了補選開打，只要對手只要掛上看板「抗暖化，早睡覺，早生子」，就會把她的醫師專業形象打個6折，未來她能為台中人，提供那些高級務實的服務？
據說，林靜儀有不少類似的「金句」，她的整體形象，當然不會像陳柏惟那樣有高仇恨值，但她過往的「金句」，如果被翻出來一再頌詠，會和「荒謬」畫上等號。人們會對她所謂的「專業問政」和服務鄉親的能力，可能不會有太大的興趣。
與林未來可能競爭的顏家，最近綠營狂轟和質疑是黑道、綁架媽祖等。林靜儀接受周玉蔻採訪，周之前痛斥顏清標把持「鎮瀾宮」。對於周玉蔻稱當地有人講，「周玉蔻罵顏清標就是罵媽祖？」林靜儀馬上回說，「他又不代表媽祖，誰可以代表媽祖」。
如果把選舉，吵到這種地步，讓神明都捲入其中。在傳統信仰濃厚的地區，誰的言語冒犯到「神明」，就會遭致信徒的強烈反撲。
民進黨上下，為了整體利益，不得不進行一場「雙林」保衛戰。伴隨著反制「四項公投案」，「抗中保台」神器都提前出爐，而不是留在未來的大選中。整體而言，都是在失分，只是多少而已。
因為很可能把這張牌，打得讓民眾麻木遲鈍，以後派不上用場。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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