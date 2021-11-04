四大公投僅重啟核四不同意！時力啟動百場宣講

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針對反萊豬公投，新北黨部副執行長彭盛韶表示，無論是公投的正方或反方，都承認萊豬就是具有健康風險的食安問題。如果政府沒有認定有健康風險，就不會明令國軍警消的伙食不得使用萊豬，也不會規定營養午餐優先使用台灣豬，政府也不會承諾五大措施。
彭盛韶表示，政府以台美關係和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）來恐嚇國人，政府宣稱不開放美豬，就無法申請加入CPTPP，但英國已於今年1月21日申請加入CPTPP，9月28日也已進行首次入會談判，然而英國並未開放萊豬進口。時力建議是萊豬是否進口，請政府先做好食安把關，讓國人安心後再來談。
對於公投綁大選一案，時力副秘書長張衞航表示，時代力量認為「公投綁大選」可以促進議題討論，並提高投票率。對照其他國家公投制度就會發現，多數國家如英國、瑞士、義大利、法國等，並未設置通過門檻，也沒有刻意禁止公投綁大選，就是希望鼓勵正反雙方能積極宣傳，增加公共討論。
張衞航表示，2018年公投確實有亂象，但政府該做應是檢討改善選務流程並妥善規劃，而非倒果為因地將公投亂象歸咎於綁大選之上。因此，基於對公投價值的重視，為實踐還權於民、鼓勵國人積極參與公共事務的理念，時代力量支持公投綁大選。
針對珍愛藻礁公投案，時力黨主席陳椒華強調，時力支持能源轉型政策「非核減媒、提升再生能源占比」的目標，也肯定天然氣發電占比提升、帶動再生能源基礎設備建置與發展、成為台灣能源主力。讓台灣能源自主，更讓產業符合國際生產供應鏈的綠電趨勢，積極參與國際社會2050年淨零碳排之改革行動。
陳椒華主席表示，第三天然氣接收站的不當選址，造成諸多疑慮，暫時性的天然氣發電附屬設施，卻可能永久破壞珍貴的藻礁海岸，讓藻礁生態系中瀕危物種失去庇護所，更違背執政黨「自然海岸零損失」與能源轉型環境永續的初衷。到目前為止，經濟部取代原方案的「三接外推」方案，環差報告連初審都尚未通過，環評委員決議補件再審，工程可行性與環境生態衝擊都未可知。
陳椒樺表示，時力曾要求政府有類聽證會的形式，讓雙方可以就現有爭點做清楚且理性的討論，無奈政府始終未開啟溝通。因此，基於守護環境的立場，時代力量支持此案公投。