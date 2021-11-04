蝦皮購物「11.11最強購物節」11張0元免運券大放送！

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迎戰火熱的雙11戰場，蝦皮購物「11.11最強購物節」推出商城史上超殺8折券，即日起開放預先領券，可在11/11凌晨0至2點使用，最高現折2,000元！原價25,900元的Apple iPhone 13 128G搭配8折券最低價只要23900元；居家打掃神器Dyson V11無線吸塵器 現省1萬元，14900元就能輕鬆入手！文青控則不能錯過繽紛的羅技POP KEYS 無線鍵盤，可以隨時按出EMOJI表情圖案使聊天更有趣，還可用超優惠加價購蝦皮獨家限定色POP MOUSE滑鼠和鼠墊，只要3711元就能將一整組帶回家！而隨著英雄聯盟世界賽進入白熱化決賽階段，Logitech G推出《英雄聯盟》Pro系列聯名商品，包含Logitech x 英雄聯盟限量 G PRO WIRELESS電競滑鼠、Logitech x 英雄聯盟 G840 布面遊戲滑鼠墊、Logitech x 英雄聯盟 PRO 機械式遊戲鍵盤、Logitech x 英雄聯盟 PRO X 電競耳機麥克風等四款聯名商品於蝦皮購物限量開賣，蝦皮購物邀你用最潮聯名款一同為世界賽應援！