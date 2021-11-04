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蝦皮購物「11.11最強購物節」11張0元免運券大放送！

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」iPhone 13搭配商城8折券，11月11日優惠價23900元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「11.11最強購物節」iPhone 13搭配商城8折券，11月11日優惠價23900元。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-04 14:00:00

蝦皮購物年度盛典「11.11最強購物節」熱烈開跑，不僅邀請到天后張惠妹擔任活動大使，更祭出11張全站0元免運券、商城史上超殺8折券等超狂優惠，再以吸睛話題３間「千萬新家１元起標」搶佔消費者目光焦點，活動頁上線至今已吸引超過15萬人關注！在熱門話題與回饋雙重加持下，「11.11最強購物節」10/26暖身開跑至今，0元免運券已累積超過350萬人領取，相當於每6位台灣人就有1位已經領券。蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰指出：「2021年疫情警戒下，許多民眾的消費習慣從線下轉移至線上，整體電商平台的市場也跟著擴大，全民網購時代已正式來臨；加上年底振興五倍券助攻，『11.11最強購物節』暖身就已看到了顯著的業績成長，也讓我們更加看好雙11當天的成績，預計今年站上業績能創下較平日成長超過10倍的亮眼表現。」

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▲蝦皮購物「11.11最強購物節」Logitech G英雄聯盟獨家新品搭配商城8折券，最高現省2300元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「11.11最強購物節」Logitech G英雄聯盟獨家新品搭配商城8折券，最高現省2300元。（圖／品牌提供）
「11.11最強購物節」作為蝦皮購物年度最大購物季，11/11活動當日不只精選48大品牌近千萬項商品下殺11元起，隨著氣溫降低準備入冬，更與海底撈、太和殿、錢都、湊一鍋等六家火鍋名店推出人氣商品5折起。蝦皮購物更集結站上年度熱賣的商品，打造最低下殺1折起的獨家主題年度禮盒，蘋果新機年度禮盒、Switch 年度禮盒當日下殺11,111元，就是要讓你買得盡興，ALL DAY SHOPPING沒有極限！

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」Logitech G限量 G PRO WIRELESS電競滑鼠，限時優惠價3990元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「11.11最強購物節」Logitech G限量 G PRO WIRELESS電競滑鼠，限時優惠價3990元。（圖／品牌提供）
迎戰火熱的雙11戰場，蝦皮購物「11.11最強購物節」推出商城史上超殺8折券，即日起開放預先領券，可在11/11凌晨0至2點使用，最高現折2,000元！原價25,900元的Apple iPhone 13 128G搭配8折券最低價只要23900元；居家打掃神器Dyson V11無線吸塵器 現省1萬元，14900元就能輕鬆入手！文青控則不能錯過繽紛的羅技POP KEYS 無線鍵盤，可以隨時按出EMOJI表情圖案使聊天更有趣，還可用超優惠加價購蝦皮獨家限定色POP MOUSE滑鼠和鼠墊，只要3711元就能將一整組帶回家！而隨著英雄聯盟世界賽進入白熱化決賽階段，Logitech G推出《英雄聯盟》Pro系列聯名商品，包含Logitech x 英雄聯盟限量 G PRO WIRELESS電競滑鼠、Logitech x 英雄聯盟 G840 布面遊戲滑鼠墊、Logitech x 英雄聯盟 PRO 機械式遊戲鍵盤、Logitech x 英雄聯盟 PRO X 電競耳機麥克風等四款聯名商品於蝦皮購物限量開賣，蝦皮購物邀你用最潮聯名款一同為世界賽應援！

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出商城8折券、每人11張0元免運券、千萬新家1元起標！看好雙11檔期業績飆升10倍。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出商城8折券、每人11張0元免運券、千萬新家1元起標！看好雙11檔期業績飆升10倍。（圖／品牌提供）
為了讓消費者可以買得過癮，蝦皮購物「11.11最強購物節」精選全年齡層用戶都喜愛的熱門商品祭出品牌接力殺11元起，雅詩蘭黛年輕金三角內含空空賞常勝軍小棕瓶50ml原價5400元限時特價只要1111元、快車肉乾 超級肉乾霸王超值下殺11元；煮婦界精品Tefal藍調系列28CM不沾鍋、潮流夯品New Balance復古運動鞋同樣破盤價都只要811元，現在就快加入購物車！而隨著天氣轉涼，蝦皮購物攜手海底撈、太和殿、麻膳堂、滿堂紅、錢都、湊一鍋等六大火鍋名店祭出人氣套餐最低5折起，蝦皮獨家新品海底撈即食湯煲 火腿豚骨嘗鮮價只要189元、原價2200元的湊一鍋惡魔海鮮鍋雙人套餐半價只要1100元，邀你輕鬆吃鍋暖胃！人氣美食再加碼，萊爾富奇多雞汁玉米隨口脆即享券、麥當勞蛋捲冰淇淋即享券11/11當日通通只要1元，想要大飽口福的朋友千萬不能錯過！

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出總額高達5億遊戲獎勵。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出總額高達5億遊戲獎勵。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「11.11最強購物節」雅詩蘭黛年輕金三角，11月11日20點，限時優惠價1111元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「11.11最強購物節」雅詩蘭黛年輕金三角，11月11日20點，限時優惠價1111元。（圖／品牌提供）
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