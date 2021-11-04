中國新增本土確診加無症狀患者破百　疫延14省

（中央社台北4日電）中共下週將召開19屆六中全會，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未緩解。中國3日新增87宗本土確診病例，本土無症狀感染者則有15例，合計破百，疫情涉及14個省市。
中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團3日共報告新增104例COVID-19確診，87例為本土病例，分別是黑龍江45例、河北23例、寧夏4例、江蘇3例、河南3例、內蒙古2例、四川2例、甘肅2例、山東、重慶和青海各1例。
另外當天新增的本土無症狀感染者有16例，包括河南6例、江西5例、黑龍江、江蘇、浙江、山東和雲南各1例。
3日新增的本土確診和本土無症狀感染者共103例。
截至3日，中國大陸現有確診病例1080例，累計治癒出院病例9萬1811例，累計死亡病例4636例，累計確診病例9萬7527例，現有疑似病例4例。累計追蹤到的密切接觸者有126萬6727人，還在醫學觀察的密切接觸者則有4萬1773人。
在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2352例，其中出院1萬2034人，死亡213人；澳門特別行政區則有77例，其中75人已經出院。（編輯：沈朋達/翟思嘉）1101104