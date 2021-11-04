不只陳世凱選舉穿過　陳柏惟也有一件防彈背心

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陳世凱說，當時顏家首次面對如此危急的選戰，警政署不僅安排隨扈保護，最後還直接配發防彈背心給他。當時警方表示，有收到一些情資，希望他能穿上防彈背心再站上掃街車，所以選前最後兩周只要有車隊遊行，幾乎都穿上防彈背心。
陳世凱兩次對戰顏寬恒，皆以幾千票之差落敗，2020年立委選舉，陳柏惟空降中二選區，當時外界並不看好，但在選前一個月，陳柏惟也收到一件防彈背心。
這件防彈背心並非警方提供，而是支持者寄來的，叮嚀一定要穿。記者向服務處執行長李雨蓁查證時，李雨蓁透露，團隊裡年輕人多，不清楚陳世凱議員當年的事件，收到這件防彈背心時，大家的反應是「有這麼誇張嗎？」
陳柏惟拆封試穿後，考量選戰現況，不想升高和顏家的對立情勢，決定暫時不穿。但他當選後進入國防委員會，打靶時曾「自備防彈背心」。但李雨蓁不願證實去年愚人節陳柏惟臉書貼的打靶照片，是否就是支持者送的防彈背心，也婉拒讓這件背心亮相。
這件只用過一次的背心，後來被收藏在烏日服務處，助理們都知道，但低調不說。李雨蓁說，2020年陳柏惟到中二選區參選，雖然和陳世凱當年一樣，支持者也有抄車牌的情形，但警方對他們保護得很好，幾乎任何公開活動都可以看到警力嚴陣以待，團隊覺得警方已經夠辛苦了，認為沒有申請隨扈和防彈背心的必要。