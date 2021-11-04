COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

不只陳世凱選舉穿過　陳柏惟也有一件防彈背心

▲2016年陳世凱二戰顏寬恒時聲勢極高，最後仍落敗，當時他在臉書貼上未來事件交易所的資料自嘲。 （圖／陳世凱臉書，2021.11.04）
▲2016年陳世凱二戰顏寬恒時聲勢極高，最後仍落敗，當時他在臉書貼上未來事件交易所的資料自嘲。 （圖／陳世凱臉書，2021.11.04）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-04 12:11:48｜2021-11-04 12:16:06

接受民進黨徵召補選的林靜儀，曾說中二選區要「穿防彈衣才能選」，引起鎮瀾宮董事長顏清標冷笑反問「你去問一下有誰穿過？」曾兩度對戰顏寬恒的台中市議員陳世凱昨坦承「穿防彈背心選舉的人就是我」，並透露是警政署要求的。其實陳柏惟2年前選舉時也有一件防彈衣，但評估後沒有穿上身。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2013年顏清標入獄，中二選區立委必須補選，代表民進黨參戰的陳世凱，最後以1138票的些微差距敗給顏寬恒，陳世凱昨在政論節目call out時坦承，穿著防彈衣選舉的就是他！

陳世凱說，當時顏家首次面對如此危急的選戰，警政署不僅安排隨扈保護，最後還直接配發防彈背心給他。當時警方表示，有收到一些情資，希望他能穿上防彈背心再站上掃街車，所以選前最後兩周只要有車隊遊行，幾乎都穿上防彈背心。
 

▲去年愚人節陳柏惟臉書貼的打靶照片，曾穿著防彈背心。（圖／陳柏惟臉書，2021.11.04）
▲去年愚人節陳柏惟臉書貼的打靶照片，曾穿著防彈背心。（圖／陳柏惟臉書，2021.11.04）
陳世凱兩次對戰顏寬恒，皆以幾千票之差落敗，2020年立委選舉，陳柏惟空降中二選區，當時外界並不看好，但在選前一個月，陳柏惟也收到一件防彈背心。

這件防彈背心並非警方提供，而是支持者寄來的，叮嚀一定要穿。記者向服務處執行長李雨蓁查證時，李雨蓁透露，團隊裡年輕人多，不清楚陳世凱議員當年的事件，收到這件防彈背心時，大家的反應是「有這麼誇張嗎？」

陳柏惟拆封試穿後，考量選戰現況，不想升高和顏家的對立情勢，決定暫時不穿。但他當選後進入國防委員會，打靶時曾「自備防彈背心」。但李雨蓁不願證實去年愚人節陳柏惟臉書貼的打靶照片，是否就是支持者送的防彈背心，也婉拒讓這件背心亮相。

這件只用過一次的背心，後來被收藏在烏日服務處，助理們都知道，但低調不說。李雨蓁說，2020年陳柏惟到中二選區參選，雖然和陳世凱當年一樣，支持者也有抄車牌的情形，但警方對他們保護得很好，幾乎任何公開活動都可以看到警力嚴陣以待，團隊覺得警方已經夠辛苦了，認為沒有申請隨扈和防彈背心的必要。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀