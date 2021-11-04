基隆捷運吵不休 議員嗆：林右昌想選台北、你柯文哲嘴賤
台北市長柯文哲今（4）日上午進入議會進行專案報告，並接受議員質詢。近日來柯文哲與執政黨針對基隆捷運一事爭吵不休，也引發台北市議員們的關注。國民黨台北市議員秦慧珠就直言，對於柯文哲與基隆市長林右昌爭吵不休，大家已經看膩了，「你們兩個，一個是為了選台北市長，頻頻砲打現任市長蹭聲量，至於你柯文哲就是嘴賤。」
記者丁上程／台北報導
2021-11-04 12:18:10
針對基隆捷運相關爭議，柯文哲與林右昌及交通部長王國材之間的口水戰，已經延續將近半個月。對此柯文哲今日在議會接受質詢時，直言按照目前規劃，只做基隆捷運沒有連到台北，其實不合理。「因為如果從基隆到台北，直接坐台鐵，何必坐台鐵到八堵站，再換捷運線到南港站，再換台鐵？」柯文哲強調，這樣台鐵換捷運繞路沒有必要，為何不直接坐台鐵到台北市就好？
而針對與基隆捷運銜接的捷運汐止民生線，柯文哲也直言現在資源有限，現階段只能以捷運南北環線為優先工程，「相信下任市長也會將環狀線列優先。」柯文哲坦言，所以這也是為何民生汐止線一直拖，另外如果松山機場搬遷，民生汐止線路線會改變，這也是猶豫沒有動手原因。
對此議員秦慧珠表示，民眾對於柯文哲與執政黨頻頻針對基隆輕軌爭吵不休，已經看到膩了。「林右昌是為了選台北市長，所以砲打現任市長為了蹭聲量，你柯文哲就是『嘴賤』，忍不住要回嘴。」對此柯文哲也僅笑笑表示「我沒有要跟他吵」。