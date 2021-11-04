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「副木」是醫療器材 需醫師指導使用高雄長庚醫院李炎諭醫師指出，副木是一種醫療器材，屬於低溫熱塑型材質，放在60℃~70℃的熱水中加工成型，可依病人需求量身訂製成不同的形狀，並且直接在受傷肢體上塑形，優點為重量輕、穿脫方便，擁有良好的支撐和保護效果。
副木五大功能 避免後遺症(1)保護與支撐：在受傷骨折或是開刀後使用，可固定關節與支撐軟組織，能取代過去厚重的石膏，幫助組織安全癒合。
(2)限制或改善關節的活動：例如手腕在過度或反覆彎曲可能會壓迫正中神經而引發腕隧道症候群，穿戴副木可以限制並避免過度活動，也可支撐腕關節，進而減少麻痛的症狀。
(3)避免痙攣的後遺症：中風、腦傷、脊髓損傷常會合併肢體痙攣，張力變大，副木可以預防關節攣縮或變形加劇。
(4)輔助無力肌肉執行動作：副木可以支撐無力的肌肉，協助執行功能性動作，例如因橈神經麻痺所引發的垂腕症可用副木輔助以動作。
(5)依據不同需求加強擺位：例如預防燒燙傷後疤痕的攣縮。
副木常見類型 保護關節二次傷害(1)大拇指固定副木：用於媽媽手、拇指關節扭傷發炎、大拇指板機指，可限制並提供拇指肌腱、關節良好擺位。
(2)抗痙攣副木：中風、腦傷、脊髓損傷等疾病會導致上肢痙攣，此副木可提供痙攣的肌肉長時間伸展與擺位，減少肌肉張力，預防關節攣縮或變形。
(3)豎腕副木：用在腕隧道症候群、腕骨、遠端尺骨/橈骨骨折等，可限制擺位減少正中神經壓迫，或在骨折癒合期保護關節。
(4)後置型足踝副木：用於長期臥床垂足、足部痙攣、腓神經病變、足踝部骨折、阿基里斯腱撕裂術後，作用是限制擺位、減少痙攣或關節攣縮，改善垂足，或在骨折或肌腱癒合期保護作用。
(5)前置型足踝副木：一般用在中風或腦傷後垂足或內翻足、足部痙攣，可以改善垂足與足內翻，從而改善步態。
資料來源：健康醫療網 復健配戴「副木」用途為何？ 專科醫揭「5種類+5功效」
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