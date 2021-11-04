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電動汽機車免徵使用牌照稅　政院延長至2025年

▲行政院通過《使用牌照稅法》部分條文修正草案，將延長電動汽、機車免徵使用牌照稅的期限至2025年底。（圖／記者王敏旭攝，2021.11.04）
▲行政院通過《使用牌照稅法》部分條文修正草案，將延長電動汽、機車免徵使用牌照稅的期限至2025年底。（圖／記者王敏旭攝，2021.11.04）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-04 12:24:03｜2021-11-04 12:34:48

電動汽車、電動機車免徵牌照稅的優惠將於今年底截止。行政院今（4）日在院會通過《使用牌照稅法》第5條、第25條修正草案，將延長地方政府對電動車輛免徵使用牌照稅期限至2025年12月31日。

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行政院發言人羅秉成轉述行政院長蘇貞昌指出，為實現綠能產業創新，持續鼓勵民眾購買低汙染車輛，降低空汙，兼以扶植國內電動車輛產業發展，這次修法延長對電動車免徵使用牌照稅的期限4年。

財政部長蘇建榮指出，使用牌照稅再延長4年免徵，將會減少31.5億元稅收，而整體稅收損失也約51.3億元；另外電動車輛貨物稅免稅部分到今年底，目前已提報到行政院，等核定後也會延長4年。

蘇建榮說，電動機車自2018年起免徵牌照稅，工業局評估2018年到2020年車輛數為12萬1000多輛，但實際已達到35萬200多輛。原先預估產值製造業為218億元、服務業44億元，實際也分別達到694億元、93億元。

蘇建榮也說，未來4年持續減徵，預估整體電動汽車、機車製造業產值將近775億，服務業332億，就業人口2萬5228人，推動車輛數會達33萬車輛。

蘇貞昌也在會中表示，此案送請立法院審議後，請財政部及經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

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