口罩不是有戴就好　如何提升防護能力告訴你

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空氣中看不見的危機無所不在
在我們的日常生活裡，空氣中潛藏著許多看不見的危機，如馬路上汽、機車排放的廢氣、境外霾害、宮廟焚香、身邊的二手菸等。除此之外上下班通勤的密閉車廂，或是人潮密集的餐廳、賣場，人與人的接觸更見頻繁。我們每分每秒都在呼吸，但這些看不到的威脅，都有可能在無形之中影響著我們的身體。
根據環保署歷年統計，時序進入秋冬後，也是台灣空氣中PM2.5濃度最容易飆高的旺季。PM2.5到底是什麼？ 它指的是空氣中直徑等於或小於2.5微米以下的細懸浮微粒，以人類的頭髮來比較，PM2.5 大概只有頭髮直徑的1/28。它比細菌小，肉眼看不見，但日常生活中常遇到的廢氣、塵蟎、燒金紙、二手菸等就可能產生。這麼細小的懸浮微粒，可深入肺泡進入血管，並隨著血液輸送循環到全身，可能對人體造成傷害，你能不好好保護自己嗎？
挑選高防護口罩，密合度是關鍵
除了空污的影響外，這兩年來在全球性的疫情危機下，口罩生活已成為日常。雖然疫情已日漸趨緩，生活步調逐漸恢復，配戴一般口罩防護若是「密合度」不高，防護力有限，長期下來仍可能暴露在風險之中。那該如何挑選具有高防護力的口罩呢？第一首重口罩的「密合度」，一般平面口罩以防止飛沫噴濺，保護他人為主要功能，但密合度往往不足，臉部貼合處容易產生空隙，讓危機趁虛而入。為了要保護自己，也有人會選擇N95這類高密合度的口罩產品來提升防護，但密合度與防護效力提升了，長期配戴下來容易造成呼吸不透氣、悶熱，配戴太緊耳朵不適的缺點。因此口罩密合度與舒適度兼具，都是高防護口罩選購要點。
3M 9513 高防護口罩兼具防護力與舒適性
近期世界知名口罩大廠3M就針對消費者反應，發表了3M 9513 懸浮微粒高防護口罩來解決民眾的需求。這款口罩通過KN95等級國際認證，且符合國家標準CNS15980防霾(PM2.5)口罩規格，防護效果A等級，具備有相當於N95口罩的過濾效率，經過測試，其過濾效率極為優異，非油性細懸浮微粒過濾效率≧95%。
這款口罩專為亞洲人臉型設計，使得口罩具有極佳的密合度。密合度提升，防護效果自然就跟著升級。透過四層防護結構，以及3M獨家靜電過濾技術，有效捕捉空氣中的非油性細懸浮微粒。
此外，為了改善高防護口罩的配戴舒適度，3M 9513懸浮微粒高防護口罩具備有頸戴式S型掛鉤設計，長久配戴耳朵也不易疼痛。口罩還有內嵌可調式塑型鼻樑片，可緊密貼合鼻型，也能避免眼鏡起霧，提升口罩整體的密合度。
通勤高風險族群更要配戴高防護口罩
在口罩已經成為日常生活標準配備的今天，對於長時間需要暴露在戶外PM2.5 高風險環境下的族群來說，無論是機車族、外送員，乃至於生活中需要在上下班擠在密閉車廂，充滿不確定接觸風險的通勤人士，這款兼顧舒適度的高防護口罩，的確能讓自己更安心。