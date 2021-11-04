華為軍團成立片段曝光！任正非：讓任何人都不敢欺負我們
中國電信設備大廠華為(Huawei)，3日在官網「心聲社區」發布影片，宣告華為集團5大軍團已經正式成立，並要求軍團在華為發展的關鍵時期，擔負起衝鋒突圍的重任。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-04 12:35:04
綜合中媒報導，華為10月29日在華為深圳松山湖園區舉行「沒有退路就是勝利之路—軍團組建成立大會」，宣布成立「煤礦軍團」、「智慧公路軍團」、「海關和港口軍團」、「智能光伏軍團」和「數據中心能源軍團」，不但有類似軍隊的集結、宣誓與授旗畫面，還有如同軍隊出征前的壯行儀式。
報導引述華為創辦人任正非在大會上的發言，聲稱：「和平是打出來的，我們要用艱苦奮鬥，英勇犧牲，打出一個未來30年的和平環境，讓任何人都不敢欺負我們。」
任正非並對台下員工喊話，強調：「我們在為自己，也在為國家。為國捨命，日月同光；鳳凰涅槃，人天共仰。歷史會記住你們的，等我們同飲慶功酒那一天，於無聲處聽驚雷。」
雖然成立大會近日才舉行，但華為過去已多次提及成立軍團，有中媒報導指出，軍團作戰的作用是打破現有組織邊界，快速集結資源，穿插作戰，提升效率，做深做透一個領域，對商業成功負責。