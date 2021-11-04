美國防部：中國加速發展核武、2030年將擁有超過千枚核彈

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美國國防部報告指出，中國擴張核武的速度遠快於預估，還說北京擁有的核彈頭可能於2027年之前達到700枚，到了2030年可能多達1000枚，縮小了與美國的差距。
路透社報導，上述數量的核彈頭仍遠少於美國目前的儲備，卻遠多於美國國防部去年報告所預估的數字；五角大廈當時預警，到了2020年代尾聲，中國的核彈頭數量將達400枚。
美國國防部報告還提到，中國「持續投資及擴張其陸基、海基和機載的核運載平台數量，並打造必要基礎建設來支援這項主要核武擴張」。
報告說：「未來10年，中國意在推動核子力量的現代化、多樣化並加以擴張。」報告還說，中國已動手打造至少3座洲際彈道飛彈射井場。
華府一再呼籲北京當局加入美俄的新武器管制條約。中方則表示，中國核彈頭數量遠遠比不上美國和俄羅斯，還說北京準備好對話，但先決條件是華府當局把美國核彈頭數量縮減至中國的水準。
美國擁有3750枚核彈頭，截至今年9月1日，已部署其中1389枚。
● 台海風險
法新社報導，美中的敵對狀態，提高了雙方爆發衝突的可能性，尤其是為了台灣。美國國防部最新報告指出，中國軍隊現代化速度之快，用意就是要在2027年之前克服所有阻撓中國以施壓或武力重新拿下台灣的企圖。
報告說，中國意圖在2027年之前「具備於印太地區對抗美軍、並把台灣領導階層依北京條件逼上談判桌的能力」。
路透社指出，這份報告再度令人擔憂中國逐漸增強的軍力，以及北京為拿下台灣所研擬出來的種種選項；美國軍方警告，在眾多可能情境中，拿下台灣是北京有可能採取的行動之一。
不過，向媒體簡報的美國國防部高階官員不願揣測這種情況是否可能發生，也不願說明美方是否認為兩岸之間近期或中期有爆發武力衝突的風險。
官員在簡報中列舉一連串台灣可能發生的情境，包括中國對台執行聯合封鎖，以及大規模兩棲入侵。
此外，中國還可能執行空襲和飛彈攻擊或網路攻擊，也可能先拿下沿岸的幾個外島。但官員拒絕說明哪一種情況最有可能發生。
中國強化自身以擁有執行這些行動的能力，已經讓美國國防部深表憂心。進行簡報的官員說：「中方想做好準備去執行種種不同事項。」
● 軍隊進行生物研究 用意可疑
美國國防部的報告同時質疑，中國人民解放軍針對一些具有醫用、軍用雙重用途的物質進行生物研究，用意何在。
報告說：「中國軍方醫療機構的研究，探討了如何辨識、測試和描述多種具有雙重用途的強效毒素的特徵。」
美國國防部的報告雖增加了中國生物武器和潛在雙重用途的部分，但沒有探究COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的源頭。
北京當局一向否認境內實驗室與COVID-19疫情爆發有任何關聯，也不全面開放讓調查人員到現場一探究竟。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1101104