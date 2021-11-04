工程師買不起台北房！女友愣：1千萬都沒　曝存款網震驚

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豈料，這時女友竟說「蛤？你存款沒有一千萬唷」，讓原PO當下很受傷，不知該怎麼回答，「我就說大概四百多萬，我會努力賺」，但女友也就草草帶過，接著轉移話題，沒有再討論結婚買房的事情了，「我感覺她好像很失望」。
原PO說，女友是軍公教家庭出生，家裡經濟不錯，沒讓她吃過什麼苦，像是學貸、打工和房租，從來都不需要，所以女友也不懂怎麼理財、記帳，只會存銀行，對錢沒有概念，「每次我跟她要怎麼理財、記帳和投資之類的，她都覺得很煩、很複雜，會轉移話題，也直接說我不想聽」。
因為這件事，讓原PO不知怎麼開口，委婉地和女友說可以一起出、共同負擔，還是女友爸爸也能幫忙一點，「不然台北房價真的負擔不起，我很怕直接事實，會讓女生不舒服，要包裝一下，請問要怎麼說能讓我女友理解？台北買房靠我很難，要一起努力、共同負擔，我理科直男，比較不會說話」。
貼文一出，掀起熱議，「跟這個結婚會痛苦，一起努力有這麼困難嗎」、「所以他存款有1千萬？」、「找一個願意一起打拼的女生吧，這就是家庭、價值觀不同」、「你們倆有共識在說吧，結婚不是只有買房，還有小孩支出這些，你們談過嗎？沒共識的婚姻千萬別硬走，也沒有誰必需要委屈結，這樣婚姻也是早晚出問題」；其中，也有網友認為，「29歲存款400多萬，贏很多人了耶… 而且她如果也沒有，是有什麼資格挑剔」。（編輯：郭佩蓉）