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香椿好處多 入菜調味營養具備大林慈濟醫院營養治療科營養師黃唯祺指出，香椿含多酚化合物，具有極佳的抗氧化能力，可保護身體不受活性氧傷害，並防止細胞老化、具保護血管及抗發炎等益處。
香椿有特殊的香氣適合拿來入菜，素食料理常以香椿代替蔥、蒜等辛香料調味，常見的香椿料理如香椿拌麵、香椿炒飯、香椿炒蛋等都別具風味。
【10人份】香椿阿給食譜黃唯祺營養師分享，防疫蔬食好料理以香椿醬搭配豆腐及冬粉做成香椿阿給，不但美味又健康，大家不妨動手做做看：
《食材》四方油豆腐10塊、冬粉2把、素若末30克、香菇末70克、素丸漿70 克、香椿醬30克、香油15克、醬油膏10克、鹽5克、白胡椒粉3克。
《醬料》味噌50克、辣椒醬20克、番茄醬15克、砂糖10克、太白粉10克。
《做法》
1.冬粉泡水半小時至軟化後剪小段備用。
2.用小尖匙將油豆腐的內餡挖空備用。
3.素若末、香菇末加入香油炒香後加調味料（香椿醬、醬油膏、鹽、白胡椒粉）及150毫升開水調勻放入冬粉炒到入味，盛出備用。
4.將炒好的冬粉塞入油豆腐內，再用素丸漿包覆封口，放入蒸鍋內蒸10分鐘。
5.醬料製作：將味噌、辣椒醬、番茄醬、糖用350毫升開水調勻後加太白粉水勾芡。
資料來源：健康醫療網 香椿保護血管、抗發炎！ 營養師授「防疫料理」顧健康
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