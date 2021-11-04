COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

香椿保護血管、抗發炎！ 營養師授「防疫料理」顧健康

香椿保護血管、抗發炎！ 營養師授「防疫料理」顧健康
香椿保護血管、抗發炎！ 營養師授「防疫料理」顧健康

健康醫療網

2021-11-04 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】淡水老街知名小吃阿給，也能變身防疫蔬食好料理！大林慈濟醫院營養師分享「香椿阿給」食譜，以具有極佳抗氧化力的香椿取代蔥、蒜等辛香調味料，讓大家居家自煮也能做出美味與健康兼具的美食。

我是廣告 請繼續往下閱讀

香椿好處多　入菜調味營養具備

大林慈濟醫院營養治療科營養師黃唯祺指出，香椿含多酚化合物，具有極佳的抗氧化能力，可保護身體不受活性氧傷害，並防止細胞老化、具保護血管及抗發炎等益處。

香椿有特殊的香氣適合拿來入菜，素食料理常以香椿代替蔥、蒜等辛香料調味，常見的香椿料理如香椿拌麵、香椿炒飯、香椿炒蛋等都別具風味。

【10人份】香椿阿給食譜

黃唯祺營養師分享，防疫蔬食好料理以香椿醬搭配豆腐及冬粉做成香椿阿給，不但美味又健康，大家不妨動手做做看：

《食材》四方油豆腐10塊、冬粉2把、素若末30克、香菇末70克、素丸漿70 克、香椿醬30克、香油15克、醬油膏10克、鹽5克、白胡椒粉3克。

《醬料》味噌50克、辣椒醬20克、番茄醬15克、砂糖10克、太白粉10克。

《做法》

1.冬粉泡水半小時至軟化後剪小段備用。

2.用小尖匙將油豆腐的內餡挖空備用。

3.素若末、香菇末加入香油炒香後加調味料（香椿醬、醬油膏、鹽、白胡椒粉）及150毫升開水調勻放入冬粉炒到入味，盛出備用。

4.將炒好的冬粉塞入油豆腐內，再用素丸漿包覆封口，放入蒸鍋內蒸10分鐘。

5.醬料製作：將味噌、辣椒醬、番茄醬、糖用350毫升開水調勻後加太白粉水勾芡。



資料來源：健康醫療網 香椿保護血管、抗發炎！ 營養師授「防疫料理」顧健康

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀