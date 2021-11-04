藍營議員提敬老金條例表決 柯文哲表態：會向議會提覆議
國民黨台北市議會黨團昨（3）日中午在政黨協商期間，打算重啟擱置許久的「重陽敬老金致送自治條例」的討論，不過卻遭到民進黨及無黨籍議員們的反對，最終也讓議長陳錦祥宣布持續擱置。對此台北市長柯文哲今日進入議會接受質詢時，也被問到對於重陽敬老金條例的看法，柯文哲仍舊強調不支持「普發」重陽敬老金，且若是議會通過該條例，市府會向議會提出覆議。
記者丁上程／台北報導
2021-11-04 13:28:15
新黨議員潘懷宗在質詢時提到，昨日在政黨協商上，新黨黨團針對重陽敬老金自治條例態度，強調應該徵詢市長的意見，因此詢問柯文哲對於該案的意見。柯文哲則表示自己並不贊成普發重陽敬老金，且根據地方自治法規定，議會不得向市府提出「增加預算支出」的相關議案，若是議會在大會中表決通過，北市府方面會針對該案提出覆議，希望議會能夠針對該案重新討論表決。不過柯文哲也直言，地方議會不得提出「增加預算」的提議，不過也指出該規定似乎違憲了。
國民黨議員王鴻薇在質詢時也詢問柯文哲「提出覆議的理由」，柯文哲則表示敬老金「普發」在學理上是「不科學的」；王鴻薇則反問，全台灣除了台北市以外的縣市都有發放，所以其他縣市都不科學？柯文哲也直言「對，都不科學」。
而針對自治條例表決相關規範，只要議會有1/2以上的議員同意，該自治條例就能順利二讀，並送交市府執行。不過根據地方制度法指出，如果縣市政府對於地方議會提出的議案窒礙難行時，30日內可以就相關內容向議會提出覆議，屆時將需2/3以上的議員表決贊成後，才能再度請市府執行。