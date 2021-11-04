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WTO會議討論中國禁我農產品　外交部：中方未回應

▲針對中國禁台農產品，外交部發言人歐江安表示，中方至今未正面回應我國提出儘速恢復雙邊諮商，並對此感到遺憾。( 資料照/ 記者林調遜攝 )
▲針對中國禁台農產品，外交部發言人歐江安表示，中方至今未正面回應我國提出儘速恢復雙邊諮商，並對此感到遺憾。( 資料照/ 記者林調遜攝 )

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-04 13:43:36

中國今年3月以來自台灣的鳳梨被驗出有害生物「介殼蟲」為由，禁台灣鳳梨進口，9月又以同樣理由禁台灣蓮霧、釋迦，我國透過世界貿易組織（WTO）「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫」（SPS）委員會會議，向中方表達嚴正關切。外交部今（4）日表示，中方至今未正面回應我國提出儘速恢復雙邊諮商，並對此感到遺憾。

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外交部今日例行記者會，發言人歐江安表示，針對中國禁我國蓮霧、釋迦情事，我國將運用各項管道及方式，全力保障我國農民及業者權益。在作法上除持續透過現有雙邊平台與中方溝通外，我國也已透過11月世貿「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫」委員會會議，向中方表達嚴正關切。

歐江安表示，我國駐WTO代表團羅昌發大使於SPS會中發言，要求中方依據SPS協定及相關國際標準等儘速恢復鮮果貿易，並指出我國已強化源頭管理及輸出檢疫措施，且多次要求中方就本案進行科學與技術性對話，但中方均未回應；羅昌發再次強調，雙方應儘速展開對話。羅昌發同時引用相關統計數據資料，提出我國蓮霧、釋迦、鳳梨等產地源頭管控有效性；並強調中方宜對貿易採取最小限制作法，才符合WTO有關SPS協定規範。

外交部表示，我方對中方至今未正面回應我國提出儘速恢復雙邊諮商感到遺憾，外交部將持續與我駐WTO代表團、行政院經貿談判辦公室、農委會等單位共同合作，透過相關跨部會機制，持續全力採取各項因應措施與有效作為，以保障我國利益及台灣農民的最大權益。

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