褒忠路拓寬期末說明會 竹縣爭取經費盡速施工

新竹縣十大交通建設之一的「褒忠路道路拓寬工程」已在如火如荼推動中，經過初步協議規畫後，明（5）日將在新埔褒忠義民廟舉辦期末地方說明會，說明工程規畫配置、工作成和施工配套措施，同時聽取民意建言，納入後續細部設計內容。縣府團隊後續將加緊腳步，爭取工程盡快施工，早日改善褒忠路這條新竹縣南北向要道的塞車問題，健全區域路網。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-04 13:43:19
新竹縣長楊文科表示，十大交通建設涵蓋13鄉鎮市，縣府團隊全力投入推動，其中新埔褒忠路北往湖口新竹工業區、鳳山工業區，南接竹北市區和新竹科學園區，近年人口增加下，舊有路幅、路況已不敷使用，塞車日常造成民眾通勤和生活不便，因此縣府積極推動拓寬，期盼盡快動工改善，給縣民一個舒適便利的生活圈。
新竹縣政府工務處指出，褒忠路為縣道117線的部分路段，往北銜接義民路、新湖路，可通往湖口新竹工業區和鳳山工業區，往南銜接自強南、北路，可進入竹北市區和竹科。隨近年竹北人口快速增加，這條南北向的交通要道僅9米寬、兩車道，早已不敷使用，造成日常尖峰時刻塞車嚴重。
工程規劃拓寬路段自義民路交會路口往南，跨越鳳山溪至與線道118線交會處，全長1360公尺，包含280米長的褒忠大橋(承重限制改善)，拓寬後路寬18米，雙向各兩車道，中央實體分隔，兩側人行道，概估總經費約需10.81億元，未來將爭取中央「生活圈道路交通系統建設計畫」經費補助。