深夜驚見陌生黑喵　貓奴傻眼來回確認：誰是我主子？

原來黑貓也會自體分裂生殖？網友楊詠筑擁有一隻黑貓Wifi，她表示一天晚上正在客廳專注用電腦時，卻聽到旁邊貓咪一陣騷動，她習慣性地拿起飼料安撫牠們，卻見到一幕奇怪的景象，明明Wifi在眼前乖乖吃飯，沙發後卻還有一隻黑貓直勾勾盯著她！楊小姐整個嚇壞了，覺得自己根本是深夜遇到靈異事件！
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 11:15:00
這隻黑貓有許多和Wifi神似的地方，一開始就自己過來蹭她的腳，當楊小姐伸手摸下去時，黑貓也會和Wifi一樣翹起屁股，撒嬌的方式一模一樣，甚至牠也和Wifi一樣喜歡鑽進外出籠。黑貓的種種舉動讓楊小姐開始腦袋有些混亂：「我就開始懷疑之前洗項圈的時候帶回去帶錯隻，搞不好真的Wifi當時被黑貓換太子，流落街頭好久才回來求幫助之類的，然後戴項圈那隻是邪惡的篡位貓咪……」不過隔天楊小姐帶著黑貓去醫院沒有掃到晶片，她也在網路上更新動態，希望黑貓的飼主趕緊來將愛貓領回家。
雖然不知道這隻黑貓到底是怎麼進來的，但是看牠很熟門熟路地住下來，楊小姐表示如果一直等不到主人來認黑貓，她也會正式收編牠，而目前因為黑貓有皮膚病，也就先將牠隔離起來。至於要收編的話叫什麼名字，她這麼說：「關於新黑貓的名字，思考過後還是覺得叫『藍芽、熱點、airdrop、5G』這種名字比較好～」
整個離奇的事件PO上網後，網友紛紛笑翻：「真的黑貓換太子，真太子回來了」、「告訴你一個秘密：全世界只有一隻黑貓」、「我剛剛瞬間以為我在看靈異公社」、「一個網路共享的概念，直接用個人熱點接來的貓」、「失散多年的兄弟吧！」、「好暖心的靈異事件」、「看完這篇靈異貓事件，應該有不少黑貓主人跑去確認家中那隻黑貓是本尊嗎XD」、「我想讓原Po保管我的錢，讓我的錢增生？！」、「會不會其實這兩隻都不是WiFi」。（編輯：李家慧）