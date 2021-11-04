中市府報廢「垃圾」上網拍賣 議員批倒貼賠錢

台中市政府固定將報廢的財產透過拍賣網站拍賣，今 (4) 日市議員林祈烽、施志昌和鄭功進質詢指出，市府在拍賣網站上拍賣的財產有些根本就是「垃圾」，一件訂價 16 元、 20 元的報廢品，光付給網站的手續費就不只 20 元，這樣的廢品拍賣反而造成市庫虧損，根本不合理。副市長令狐榮達表示，他不會買這些東西，市府要拍賣的報廢財產還是要先篩選一下才對。

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市府今年 4 到 8 月將報廢的財產透過財產拍賣網站拍賣，成交件數達 3068 件，拍賣所得為 1010 萬餘元。林祈烽說，財政局知不知道各機關拍賣的報廢財產到底都是哪些東西？還是財政局只負責收錢，根本就不知道、也不管各機關單位的拍賣品，為什麼有些已報廢的「垃圾」都還要上網去拍賣？

林祈烽表示，經發局把一台購置 11 年、已損壞無法使用的紅外線監視器丟到財產拍賣網賣 20 元，也有學校把無線麥克第接收器拍賣 16 元，公所賣椅子 20 元，壞掉的電扇賣 16 元， 29 吋的電視也要賣 16 元，這些「報廢的垃圾」，會有民眾想上網站去標購嗎？市府浪費人力和物力去做這些事合理嗎？根本是胡扯、瞎扯！

林祈烽質疑，拍賣網站並不是無償給市府各機關刋登拍賣物品，如果物品成功拍賣出去，網站還要收取管理費和郵局劃撥手續費，假設拍賣收入淨額是 885 元，管理費及郵局劃撥手續費就要收 115 元，市府把一些定價 10-20 元的東西拿出來拍賣，結果市庫還要倒貼賠錢，財政局和主計處都可以接受嗎？

▲議員林祈烽、和鄭功進質詢指出，市府在拍賣網站上拍賣的財產有些根本就是「垃圾」，廢品拍賣反而造成市庫虧損，根本不合理(圖／柳榮俊攝2021.11.4)

林祈烽詢問副市長和經發局長會花 20 元去買一台報廢的電視嗎？令狐榮達表示，他不會買，經發局長張峯源則表示他用不到。

財政局公產管理科何木東科長說，報廢財產拍賣不是只有變賣物資而已，還有易物和交流的動作，報廢的情形有兩種，一個是不勘使用，所以響應環保政策回收搖籃的概念，給有創意的人去搜尋後使用，像是利用廢棄車輛或傢俱做為變形金鋼，廢舊課桌椅組合做為裝置傢俱，每個發想的用途都不同。