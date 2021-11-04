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中市府報廢「垃圾」上網拍賣 議員批倒貼賠錢

▲中市府拍賣財產有，一件訂價16元、20元的電扇長滿蜘蛛網，不能看的老電視(圖／柳榮俊翻攝2021.11.4)
▲中市府拍賣財產有，一件訂價16元、20元的電扇長滿蜘蛛網，不能看的老電視(圖／柳榮俊翻攝2021.11.4)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-04 13:58:12

台中市政府固定將報廢的財產透過拍賣網站拍賣，今(4)日市議員林祈烽、施志昌和鄭功進質詢指出，市府在拍賣網站上拍賣的財產有些根本就是「垃圾」，一件訂價16元、20元的報廢品，光付給網站的手續費就不只20元，這樣的廢品拍賣反而造成市庫虧損，根本不合理。副市長令狐榮達表示，他不會買這些東西，市府要拍賣的報廢財產還是要先篩選一下才對。

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市府今年48月將報廢的財產透過財產拍賣網站拍賣，成交件數達3068件，拍賣所得為1010萬餘元。林祈烽說，財政局知不知道各機關拍賣的報廢財產到底都是哪些東西？還是財政局只負責收錢，根本就不知道、也不管各機關單位的拍賣品，為什麼有些已報廢的「垃圾」都還要上網去拍賣？

　　

林祈烽表示，經發局把一台購置11年、已損壞無法使用的紅外線監視器丟到財產拍賣網賣20元，也有學校把無線麥克第接收器拍賣16元，公所賣椅子20元，壞掉的電扇賣16元，29吋的電視也要賣16元，這些「報廢的垃圾」，會有民眾想上網站去標購嗎？市府浪費人力和物力去做這些事合理嗎？根本是胡扯、瞎扯！

　　

林祈烽質疑，拍賣網站並不是無償給市府各機關刋登拍賣物品，如果物品成功拍賣出去，網站還要收取管理費和郵局劃撥手續費，假設拍賣收入淨額是885元，管理費及郵局劃撥手續費就要收115元，市府把一些定價10-20元的東西拿出來拍賣，結果市庫還要倒貼賠錢，財政局和主計處都可以接受嗎？

▲議員林祈烽、和鄭功進質詢指出，市府在拍賣網站上拍賣的財產有些根本就是「垃圾」，廢品拍賣反而造成市庫虧損，根本不合理(圖／柳榮俊攝2021.11.4)
▲議員林祈烽、和鄭功進質詢指出，市府在拍賣網站上拍賣的財產有些根本就是「垃圾」，廢品拍賣反而造成市庫虧損，根本不合理(圖／柳榮俊攝2021.11.4)
林祈烽詢問副市長和經發局長會花20元去買一台報廢的電視嗎？令狐榮達表示，他不會買，經發局長張峯源則表示他用不到。


財政局公產管理科何木東科長說，報廢財產拍賣不是只有變賣物資而已，還有易物和交流的動作，報廢的情形有兩種，一個是不勘使用，所以響應環保政策回收搖籃的概念，給有創意的人去搜尋後使用，像是利用廢棄車輛或傢俱做為變形金鋼，廢舊課桌椅組合做為裝置傢俱，每個發想的用途都不同。

　　

林祈烽要求，市府未來在拍賣報廢財產時，應該要有所篩選，甚至是先做審查，適合或有營收的東西才送出來拍賣，不要拿出垃圾讓市民當笑話，不要把垃圾拿出來當寶賣。

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