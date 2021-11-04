迎向潔淨未來　190國家和組織矢言淘汰燃煤發電

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英國說，簽署國也同意主要經濟體應在2030年代逐步淘汰燃煤發電，而較貧窮國家應在2040年代廢止。
英國商業、能源暨產業策略部部長夸騰（Kwasi Kwarteng）表示：「終結燃煤發電的那一天已近在眼前。」
「世界正朝著對的方向前進，隨時準備終結燃煤發電，轉而打造使用潔淨能源的未來，擁抱其所帶來的環境和經濟效益。」
目前已有40多國與100多個組織簽署這項聲明。英國表示，波蘭、越南和智利等18國首次同意逐步淘汰、不建設或投資新的燃煤發電廠。
不過，英國影子商務大臣米勒班（Ed Miliband）說，與中國和其他排放大國之間仍存在「顯著差距」，他們並未承諾停止在國內增加燃煤發電。他還說，在逐步淘汰石油和天然氣方面也沒有任何成果。
儘管全球在減少燃煤使用方面已有所進展，2019年燃煤發電仍占全球總發電量約37%。
南非、波蘭和印度等國將須為潔淨能源發展投入大量資金；而英、美等國家2日已在會中宣布，將與南非建立規模85億美元的夥伴關係，以幫助南非更快淘汰燃煤。
英國並未證實越南今天做出的承諾，是否會影響其已處於施工前階段的煤炭管線工程。
中國9月表示將停止資助海外興建燃煤發電廠，但這項承諾並未包含國內計畫。
出席COP26的綠色和平組織（Greenpeace）代表團團長歐索尼奧（Juan Pablo Osornio）說：「總的而言，這項聲明仍遠未達到這個關鍵10年對（淘汰）化石燃料所需的雄心壯志。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1101104