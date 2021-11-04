謝金燕220萬代言中市購物節卻神隱 議員：不如楊勇緯
台中市邀請國民女神「姐姐」謝金燕代言今年的購物節，凸顯天天抽現金、市長名字盧秀燕諧音「現金燕」。今被轟活動迄今快一個月，台中滿街是謝金燕人形立牌，卻從不見本人露臉。反觀另一位代言人運動明星楊勇緯場場出現，地方議員批評，與其為諧音找神隱者，不如找其他台中出身的藝人如徐若萱、韋禮安代言。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-04 14:10:11
2021年臺中購物節已逾25天，發票登錄總金額突破77億元銷售額，但兩位活動代言人謝金燕、楊勇緯的表現天差地別，今成為議員鄭功進、林祈烽的質詢焦點。
鄭功進表示，謝金燕只因跟臺中市長盧秀燕的名字都有個「燕」，就能享有超越市長級的禮遇與代言特權，不僅電視廣告要市長配合她到台北一起拍、購物節開跑的啟動儀式也沒出現。台中滿街是謝金燕的人形立牌，活動至今卻看不到她的人影！如此號稱臺中官方活動的代言人，明顯有損市格。
鄭功進說，市府花220萬元請謝金燕代言，台中人只能看到她的人形立牌，「會不會很失禮」？相較於謝金燕讓台中人無感，柔道男神奧運銀牌國手楊勇緯代言費僅20萬，卻幾乎每個活動都到場！與其如此，不如給台中出身的藝人一個機會，找徐佳盈、韋禮安、徐若瑄、辛曉琪等人代言，更能把錢有效花在刀口上。
副市長令狐榮達說，藝人出席與代言價碼有一定行情，報章雜誌與電子媒體都可露出，行銷層次上會作通盤考量，目前看來功效是有的。購物節的最後一天，將邀請國民女神謝金燕來抽豪宅。