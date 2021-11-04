日職／新庄剛志上任 「羅蘭式」發言：我回來疫情就結束
日本職棒（NPB）日本火腿鬥士4日為新任監督新庄剛志舉行簽約記者會。根據日媒《報知體育》報導，日媒提問對於現在日本職棒有怎樣的印象，新庄直言因為疫情時代球迷無法來球場看球，讓職棒呈現陰鬱的感覺，不過既然自己現在回到球場了，疫情會馬上結束然後球場滿場吧。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-11-04 14:11:57
作為火腿隊新任監督，新庄剛志說出口號是「夢想要大、根基要粗」，表示要好好把球隊根基打扎實，並且會向著夢想衝鋒前進的感覺。
並且新庄在名片上的職稱是「Big Boss」而非監督，他表示，希望大家不要喊他「監督」，而是叫他「Big Boss」，因為在印尼、峇厘島時就是這樣被叫。
此外現場日媒還提問對於現在日本職棒有怎樣的印象？新庄的回答方式相當有「羅蘭感」，他直言：「因為疫情時代球迷無法來球場看球，讓職棒呈現陰鬱的感覺，不過既然我現在回到球場了，疫情會馬上結束然後球場滿場吧。」
此外作為社群媒體的重度使用者，新庄直言社群媒體對於現在的時代來說相當重要，因此如果能在比賽中發發IG是再好不過的事了，所以還要請球團訂出規則，避免貼出一些不能公開的東西。